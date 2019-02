NBA: hizo una acrobacia y casi manda al hospital a una actriz

La actriz estrella de hollywood, Regina King, se pegó un susto bárbaro durante el partido entre Philadelphia y New York Knicks, cuando Joel Embiid, por salvar un balón, se fue contra la primera fila y por muy poco llegó a esquivar a Regina cayendo de lleno contra la mesa de control.

La actriz utilizó su cuenta de Twitter para manifestarse al respecto y lo hizo con humor: "Gracias a Dios y a Joel Embiid por tus habilidades atléticas. Crisis abortada".

Yoooo. Thank you God and @JoelEmbiid for your athletic abilities. Crisis averted 🙏🏾 https://t.co/LLTtzECuV4