Sigue la búsqueda del chico de 13 años que desapareció en Villa Elvira

La familia de Leonardo Joaquín Vergara salió de su casa el jueves 7 de este mes y nunca más fue visto. Crece la angustia de su familia

La familia de Leonardo Joaquín Vergara, como se llama el nene de 13 años que desapareció en 124 y 604, reiteró la búsqueda del chico, a quien se lo vio por última vez el jueves 7 de este mes.

Como se publicó anteriormente, su mamá explicó que, la última vez que salió de la casa, llevaba zapatillas blancas y una mochila azul con dinero, ropa y una tablet.

Hace un año, se vivió una situación parecida con este mismo chico. Joaquín desapareció y fue encontrado horas después tras dejar una carta dirigida a su madre que decía "Mamá, lo siento. No fui el hijo indicado. Perdoname, no me busques, lo siento. Ahora estoy muy lejos, no busques respuesta. Saludo a mi hermano, a Chocho, Yaqui, Lore, a todos. Perdón, Leo. Te amo y a todos también".