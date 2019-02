El boom de los juegos de mesa

En la era virtual, lo analógico busca revancha. El fenómeno arrancó en Europa y hoy incluye ferias internacionales, nuevas editoriales, autores nacionales y locales. Desde capturar a un asesino y ganar un campeonato hasta mantener tu propia ciudad, todo puede suceder sobre un tablero, dados y cartas

| Publicado en Edición Impresa

Por YAEL LETOILE / Fotos SEBASTIÁN CASALI

vivirbien@eldia.com

¿Qué tienen que ver Reid Hoffman, cofundador de la red social LinkedIn y uno de los empresarios más respetados en Sillicon Valley con un tablero, dados y cartas? Nada, en apariencia y todo a la vez, pues pocos saben que el magnate amasó un negocio de 26.000 millones de dólares no con lo que aprendió en libros de finanzas sino en base a su experiencia con los juegos de mesa.

Es que los juegos de mesa buscan revancha en la era digital. Y si están lejos de disputar el negocio de miles de millones a sus primos virtuales, se afirman igualmente como tendencia en el mundo adulto.

El fenómeno, que tiene origen en Alemania y EE.UU., arrancó en Argentina a principios del 2000 con la apertura de las importaciones y los primeros círculos de “jugones” -así se hacen llamar quienes desarrollan el hobby– que volvían de viajes con novedades de cartón y game pieces bajo el brazo.

El responsable del auge –coinciden los especialistas en la temática– fue Colonos de Catán, el preferido de Hoffman, y el que marcó un antes y después entre los juegos de mesa. Se trata un juego de administración de recursos y control de áreas, donde los jugadores recolectan y comercian cinco recursos naturales diferentes: madera, piedras, ovejas, trigo y ladrillos, mientras buscan colonizar una isla ficticia en la época medieval.

Junto con el Carcassonne, un juego alemán donde los jugadores colocan losas formando caminos, partes de ciudad, monasterios y campos donde colocar sus meeples (fichas), los juegos modernos son cada vez más populares.

El furor se extendió a tal punto que las editoriales de juegos tradicionales como el ajedrez y el ludo se hicieron eco, las jugueterías ampliaron su oferta y no tardaron en aparecer nuevos autores y diseñadores, y hasta un Encuentro Nacional de Juegos de Mesa que va por su edición número 7. ¿No se tentó? Si todavía no desplegó el tablero, lea esta nota.

DE JUGONES A EMPRENDEDORES. En 24 audios de 7 minutos promedio, sin repetir y sin soplar, Gabriel Kudric (44) recitará el qué, cuándo y cómo de los juegos de mesa, con una precisión abrumadora. Será que estudia comunicación social y se le da fácil lo de los datos o será su obsesión por los juegos.

Hablará de sus antepasados tradicionales: el latrunculi, el ajedrez y el ludo –que viene del pachisi, un juego indio de cientos de años–; de los modernos, como los mencionados Catan y Carcassonne, entre muchos otros; de tipos de juegos: los euros, los ameritrash, los warmgames y los partygames; del coleccionismo y el print and play, del aspecto lúdico y el neurótico. Stop.

Gabriel tiene un negocio de venta de acrílicos y le gustan los juegos desde siempre. Hace algunos años comenzó a producir piezas de acrílicos para prototipos de distintas ediciones, un contacto inicial con ese mundo que después derivó en la tienda.

“Cuando mudamos el negocio, el local tenía un espacio arriba que servía para montar la tienda, entonces le comenté a un amigo que conocía de los encuentros y nos pusimos de acuerdo: él puso la inversión, yo el lugar físico, y así nació Torre de Juegos”, cuenta frente a la mesa de vidrio de la tienda donde hay desplegados tableros y fichas de todos colores.

Ariel Mennucci (39) es administrador de empresas y gestiona una compañía ligada a la industria del gas y el petróleo. Pero su pasión no está volcada a manejar los recursos del negocio si no a los juegos. Por eso, en 2012 se unió a Sebastián Real, otro diseñador platense y crearon Pro Manager Mesa, un juego de mesa de fútbol que no tuvo demasiado éxito.

“Es que en este mundo se entusiasman mucho con monstruos y espadas y no tanto con pelotas”, explica. La revancha llegó con Intendentes, un juego inspirado en la inundación de La Plata donde los jugadores tienen que administrar los recursos de una ciudad, realizar obras públicas, construir escuelas y controlar la seguridad y el malestar social.

CATEGORÍAS. En el mundo de los juegos de mesa, se habla de seis categorías o tipos de juegos: Euros o juegos de tipo alemán, que surgieron por la aversión a los juegos de conflicto directo que había dejado la Segunda Guerra Mundial en ese país. Son juegos de gestión de recursos, con mecánicas de trasfondo matemático complejas. Un clásico, El agrícola (2007), donde cada jugador tiene una granja y tiene que ir a buscar recursos o acciones a un tablero general. Duración: hora y media.

Wargames o juegos de escaramuzas son juegos de simulación de batallas históricas. Por ejemplo, de la batalla de Austerlitz, durante las Guerras Napoleónicas, donde se representa el teatro de la contienda con las armas y los soldados que hubo y el jugador toma las decisiones. Se usaron como ejercicio en las escuelas militares desde el siglo XVIII. Duración: mínimo 3 horas.

Ameritrash (basura americana) o juegos de enfrentamiento directo. En general son de temática fantástica: de El señor de los anillos, de Conan, de Lovecraft. Por ejemplo, el Eldritch Horror. La historia que se cuenta le gana a la mecánica del juego. Duración: 4 horas o más.

Filler y partygames. Los primeros son cortos y de pocas reglas. Ejemplos: HDP o No lo testeamos ni un poco. Se juegan en familia, de a tres o cuatro personas, o entre partidas de lo Euros, que son duros. Los partygames son parecidos a los otros pero se juegan de a muchos, mínimo seis jugadores. Un ejemplo de éstos son los juegos de identidades ocultas como el Resistencia o el Coup, que en Argentina lo edita Dragón Azul.

Abstractos. Si bien el mundo “jugón” no los considera parte, se trata de juegos para jugar de a dos de información perfecta. Es decir, que ambos saben lo que está pasando y cada uno trata de hacer mejor las cosas para ganar. Están compuestos por fichas y tablero. Los más conocidos: ajedrez, damas, backgammon y Go, el juego milenario chino que más se juega en todo el mundo.

Cooperativos. Son la novedad, aquí los jugadores no juegan contra ellos sino contra el juego. El más famoso de ellos es el Pandemic: un mapa que incluye varias capitales del mundo, incluida Buenos Aires, donde se desata una pandemia y los jugadores deben evitar que se propague.

UNOS BAILAN, OTROS JUEGAN JUEGOS MESA. Sebastián Cisneros (35), es docente del Colegio Nacional y en la Facultad de Ciencias Exactas, y becario postdoctoral del CONICET. En sus tiempos libres, en vez de bailar o practicar cualquier otro hobby, dice, elige jugar juegos de mesa.

Cuando era chico jugaba los tradicionales Carrera de Mente, TEG o cartas, pero su conexión con los juegos modernos arrancó en Barcelona en 2015 mientras paseaba con su novia. Entraron a un local tan grande de venta de juegos, que la gente podía hasta comer y beber mientras probaba alguno. Había personas solas, como aquí puede verse en librerías, conociendo las últimas novedades. Se fascinó y compró el Risk (El señor de los Anillos).

Ya en Argentina buscó por Facebook grupos de juegos y se unió a Noches de Juegos de Mesa, una propuesta platense organizada por Gabriela Villareal Toro y Sebastián Farías.

¿Cuántas horas le dedica? No lo mide, porque es un hobby. Cuando tiene tiempo libre, juega, pero no en su casa porque su pareja se aburre. ¿Qué es lo que más le gusta de los juegos? La diversión, no por el juego en sí, si no el hechos de juntarse y pasar un buen rato. Su preferido: Wildlands, un juego en que tenés que matar a tus enemigos en tierras desconocidas, cuyas indicaciones figuran en símbolos, por lo que no es necesario manejar otra lengua común. El más odiado: Eldritch Horror. Un juego de misterio y terror global, donde el mundo está al borde de la catástrofe. Es un juego cooperativo en el que muchas veces uno se divierte y los otros se quedan mirando. “Tres horas desperdiciadas”, jura.

NOCHES DE SORORIDAD Y JUEGOS. La primera vez que Gabriela Villareal Toro (31) reunió a un grupo de chicas a jugar en su casa, terminó con todas ellas en una guardia porque una sufrió un ataque de alergia. “Hubo

más sororidad que noche de juegos”, revive.

Gabriela y Sebastián, la pareja, organizan en su casa los primeros y terceros sábados de cada mes las Noches de juegos, unos encuentros donde entre 10 y 30 personas se reúnen a jugar y compartir sus ludotecas. No se cobra entrada, pero venden la comida que él prepara.

Con larga experiencia en las Noches de juegos, Toro se había cansado de la foto “jugona” donde ella era la única mujer. “Sentía que se subestimaba mucho a las chicas y que las reglas sólo se explicaban a los varones”, cuenta, “también me molestaba que siempre pensaran que el anfitrión de los encuentros era varón”. Entonces, se volvió competitiva y desafiante: “Les quería ganar a todos”. A Gabriela le gusta “la parte social y cómo varían los juegos según con quién los juegues. Desestresarse, putear tranquila, pensar”. Por eso, prefiere los Euros, que son de estrategia y los jugadores nunca quedan afuera. Si le pedís ejemplos: el Tzolk’In, un juego de engranajes sobre el calendario maya.

El segundo encuentro tuvo mejor convocatoria pero con muchos desgaste ya que todas eran principiantes y ella estaba sola para explicar las reglas. Con todo, la intención valió la pena: hoy son varias chicas en los encuentros los primeros y terceros sábados del mes.