Milito acordó su llegada a Estudiantes y será presentado la próxima semana

Igualmente asumirá luego del clásico platense, programado para el 10 de marzo. El primer partido que dirigirá será frente a Huracán

La dirigencia de Estudiantes ya tiene al reemplazante de Leandro Benítez en la dirección técnica del primer equipo: Gabriel Milito. Ayer se reunión con Agustín Alayes y acordó su llegada, aunque la semana que viene se terminarán de ultimar detalles. Igualmente se hará cargo del equipo después del clásico platense, que está programado para el domingo 10 de marzo.

Tras la salida de Benítez el domingo pasado, la dirigencia comandada por Juan Sebastián Verón siempre tuvo a Milito como el candidato número 1. Rápidamente se pusieron en contacto con él, quien se mostró entusiasmado desde un principio pero pidió ciertos requisitos para aceptar el cargo. La mayoría relacionados a la jerarquización del plantel para la próxima temporada.

Adrián Faija, representante del ex defensor, se encuentra en Europa actualmente y estará disponible recién el lunes para arreglar el contrato entre su representando y Estudiantes. Según pudo averiguar este medio, se espera que sea presentado de manera oficial entre el miércoles y jueves de la semana entrante.

En cuanto al cuerpo técnico que lo acompañará, Leandro Ávila y Rodrigo Villalonga serían sus ayudantes de campo, aunque también contaría con el trabajo de Christian Serrano como analista de videos. Vale recordar que en su paso anterior por el club quedó muy conforme con el trabajo de este último y quiso que se sume a su equipo cuando asumió en Independiente.

Lo que es una incógnita por el momento es quién será su preparador físico. En su paso anterior trabajó con David Filomeno, hoy acompañando a Leandro Desábato en Reserva, y Horacio Ferrer, quien se encargada actualmente de coordinar el aspecto físico de Primera. Sergio Di Bártolo, su entrenador de arqueros, está capacitado para abocarse al aspecto físico de los jugadores en caso de que Leandro Cortizo continúe en su puesto.

Estas dudas serán despejadas en los próximos días, antes de que se haga oficial el segundo ciclo de Milito como director técnico de Estudiantes.

SU QUINTA EXPERIENCIA COMO DT

Esta será la quinta experiencia de Gabriel Milito como director técnico, aunque la cuarta en con un equipo de Primera, ya que su debut fue con la Reserva de Independiente en la temporada 2013/14.

Milito comenzará su segundo ciclo como DT de Estudiantes el lunes 18 de marzo frente a Huracán

La primera vez que estuvo al mando de un plantel profesional fue, justamente, con Estudiantes en el 2015. Debutó el 21 de abril ante Barcelona de Guayaquil en condición de visitante y obtuvo un triunfo 2-0 muy importante, ya que el equipo gracias a esos tres puntos logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Luciano Acosta y Guido Carrillo fueron los autores de los goles.

No estuvo durante mucho tiempo, ya que en diciembre de aquel año decidió dar un paso al costado tras clasificar al equipo a la Sudamericana mediante la Liguilla (semanas atrás había quedado eliminado del torneo clasificatorio a la Libertadores).

Dirigió en total 30 encuentros en su primer ciclo en el Pincha y logró el 62,2% de los puntos: 16 victorias, 9 empates y 6 derrotas. En la Libertadores no pudo pasar más allá de los octavos, ya que cayó eliminado ante Independiente Santa Fe con un 3-2 en el resultado global (triunfo 2-1 en La Plata y caída 2-0 en Bogotá).

En 2016 tomó las riendas de Independiente, su gran amor, aunque solamente estuvo durante 19 encuentros. Sumó el 52,6% de los puntos producto de 8 victorias, 6 empates y 5 derrotas. Decidió dar un paso al costado tras una derrota frente a Banfield, aunque fechas atrás ya había amagado con marcharse (luego de golear a Racing en el clásico).

Luego de unos meses sin agarrar ningún club, a pesar de algunos interesados, decidió asumir como entrenador del O’Higgins de Chile en agosto del 2017. Su ciclo no duró demasiado: 26 encuentros dirigidos con un cosecha del 44,87% de los puntos producto de 10 victorias, 5 empates y 11 derrotas. Al igual que en Estudiantes e Independiente, el fue quien decidió dar un paso al costado, esta vez, tras una dura eliminación ante Colchagua en la Copa Chile.

Ahora le tocará nuevamente estar al mando de Estudiantes y, uno de sus desafíos personales, será que su ciclo pueda perdurar en el tiempo. Su primer objetivo, igualmente, será poder cambiarle la cara al presente albirrojo.

Su ciclo más largo como técnico hasta el momento fue el de Estudiantes, con 30 partidos dirigidos

PEP GUARDIOLA, SU MAESTRO

Su carrera como jugador es envidiada por muchos. La misma comenzó en Independiente, en donde se consolidó rápidamente en la Primera, salió campeón (Apertura 2002), se convirtió en ídolo y fue transferido al fútbol europeo.

Su primera experiencia en Europa fue con la camiseta del Zaragoza, en donde también logró ganarse un lugar en el equipo y levantar dos títulos, algo no muy común para dicho institución.

Pero su gran salto lo daría en el 2007, cuando fue contratado en el Barcelona. Allí fue dirigido desde el 2008 hasta su partida en 2011 por Pep Guardiola, con quien aprendió mucho y potenció sus ganas de ser DT. “Fue un gran entrenador, aprendí mucho con él”, indicó años atrás.

Más allá de si lo ponía o no en el once titular, el técnico catalán siempre valoró a Milito más allá de lo que hacía adentro de la cancha. Por este motivo, en 2013, tuvo la intención de sumarlo a su cuerpo técnico cuando en su momento dirigía al Bayern Munich de Alemania, algo que finalmente no sucedió.