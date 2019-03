"Cada uno tiene que hacerse cargo de lo que dice", disparó Garavano contra Carrió

El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó hoy que "cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dice", en referencia a las duras críticas que recibió de parte de la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió. "Estoy acostumbrado, son estilos diferentes. A ella le ha dado resultado y yo la respeto en eso. Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dice", dijo Garavano en declaraciones a radio Mitre al ser consultado por los dichos de Carrió.

El lunes pasado, la diputada de la CC había dicho que no trata "con imbéciles" cuando le preguntaron si había mejorado su relación con Garavano, pero aclaró que -según la Real Academia Española- ese adjetivo significa "falto de inteligencia" y que "no es un insulto". "Ella ha hecho aportes muy valiosos en materia de lucha contra la corrupción, en materia construcción política y de apoyo al presidente Mauricio Macri. Tiene un estilo diferente del que tendría yo y actitudes diferentes, es la base de respetar al otro", añadió hoy Garavano. El ministro sostuvo además que "es uno de los costos que uno ha tenido que pagar por incorporarse a la política, pero vale la pena el costo" y agregó: "no me afecta en nada el trabajo que estamos haciendo".

Por último, el funcionario remarcó que "la alianza del gobierno con Carrió está muy solida y, más allá de esos cortocircuitos, hay una agenda de trabajo común".

Por otro lado, se refirió a la denuncia contra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ante el Consejo de la Magistratura: "Era jurídicamente lo que correspondía hacer", aseguró, aunque admitió que, "a lo mejor, políticamente lo ideal era no hacer nada". "El gobierno está totalmente alejado de este caso. Vemos claramente un ánimo de involucrar al gobierno en el caso. A lo mejor, políticamente lo ideal era no hacer nada, pero jurídicamente lo que correspondía es lo que se hizo. A lo mejor políticamente está mal, pero se hizo lo que correspondía. Este juez ha intentado involucrar al gobierno en este proceso", dijo Garavano en declaraciones a radio Mitre.

Esta semana, el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, formalizó la denuncia para que el organismo encargado de designar y remover jueces investigue si el juez federal de Dolores incurrió en mal desempeño al exponer la semana pasada sobre el caso D´Alessio en una comisión de Diputados en el Congreso de la Nación. Garavano defendió hoy la presentación del gobierno ante el Consejo de la Magistratura, al señalar que "la vía institucional que fija la ley y la Constitucion es darle intervención" a ese organismo para que "evalue si es correcto, se podrá disentir o considerar un ataque, pero no es así".

"Este gobierno se ha caracterizado por un amplio respeto a todas las libertades y la promoción de la independencia judicial. Pero en algunos casos cuando advierte temas delicados y que deben ser investigados a fondo y con seriedad, hay conductas que no conducen a esos fines y buscan vincular al gobierno con procesos que nada tienen que ver", agregó el ministro.