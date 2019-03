Jaguares cayó ante Chiefs y acumuló su tercera derrota en el Súper Rugby

Jaguares acumuló hoy su tercera derrota en el torneo de Súper Rugby, que agrupa a franquicias del hemisferio Sur, al caer como local y sobre el cierre del partido con Chiefs, de Nueva Zelanda, por 30 a 27.

El partido se jugó en el estadio de Vélez, contó con arbitraje del australiano Angus Gardner y al final del primer tiempo los visitantes se imponían 17 a 6.

Luego de esa etapa inicial totalmente desfavorable, en el complemento el equipo argentino remontó en el juego y en el resultado y, a falta de un minuto, ganaba por cuatro (27 a 23). Pero los neocelandeses empujaron en el último scrum, apoyaron en el ingoal local y se llevaron la victoria con la conversión de la gran figura de la noche, Damian McKenzie.

Los Jaguares suman ahora dos victorias (Bulls 27-12 y Blues 23-19) y cuatro caídas (las anteriores fueron con Lions de local por 25-16 y de visitante 47-39, y Stormers por 35-6) siendo últimos en la Conferencia africana con diez unidades.

Chiefs, campeón en 2012 y 2013, sufrió tres reveses seguidos en el inicio (30-27 con Highlanders, 54-17 con Brumbies y 30-15 con Sunwolves) y luego igualó con Hurricanes en 23 y goleó a Bulls por 56-20. Esta noche confirmó su levantada, aunque sigue último en la Conferencia Nueva Zelanda.

En la próxima fecha (5 y 6 de abril), Jaguares visitará a los Bulls de Sudáfrica, a los que le ganaron en la cancha de Vélez por la segunda jornada (27 a 12).

Los otros resultados: Hurricanes 8 – Crusaders 32, Waratahs 29 – Sunwolves 31, Blues 24 – Stormers 9, Reds 13 – Rebels 32 y Sharks 16 – Bulls 19.

Posiciones:

Conferencia África: Lions 18, Bulls 17, Sharks 16, Stormers 14, Jaguares 10.

Conferencia Australia: Rebels 18, Waratahs 15, Brumbies 11, Reds y Sunwolves 10.

Conferencia Nueva Zelanda: Crusaders 24, Hurricanes 19, Blues 15, Highlanders 13, Chiefs 12.



FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Jaguares; Mayco Vivas, Julián Montoya y Santiago Medrano; Guido Petti y Tomás Lavanini; Marcos Kremer, Tomás Lezana y Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli y Joaquín Díaz Bonilla; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente (c), Matías Moroni y Ramiro Moyano; Joaquín Tuculet. Entrenador: Gonzalo Quesada. Ingresaron: Pablo Matera, Santiago González Iglesias, Enrique Perietto, Nahuel Tetaz Chaparro, Felipe Ezcurra, Matías Orlando, Juan Manuel Leguizamón, Gaspar Baldunciel.

Chiefs: Aidan Ross, Nathan Harris y Nepo Laulala; Michael Allardice (c) y Mitchell Brown; Luke Jacobson, Lachlan Boshier y Tyler Ardron; Brad Weber y Marty McKenzie; Solomon Alaimalo, Anton Lienert-Brown, Tumua Manu y Sean Wainui; Damian McKenzie. Entrenador: Colin Cooper. Ingresaron: Samisoni Taukeianho, Angus Ta'avao, Te Toiroa Tahuriorangi, Taleni Seu.



Tantos en el primer tiempo: 5m y 10m penales Díaz Bonilla (J); 8m penal McKenzie (Ch); 24m try y conversión McKenzie (Ch); 33m try de Manu convertido por McKenzie (Ch). Resultado parcial: Jaguares 6 – Chiefs 17.

Tantos en el segundo tiempo: 2m y 29m penales McKenzie (Ch), 6m try Tuculet convertido por Díaz Bonilla (J), 16m try Matera convertido por Díaz Bonilla (J), 32m try Orlando convertido por González Iglesias (J), 39m try de Tahuriorangi convertido por McKenzie (Ch). Resultado final: Jaguares 27 - Chiefs 30.



Cancha: Vélez Sarsfield.

Arbitro: Angus Gardner (Australia).