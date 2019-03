Tres familias platenses vivieron una noche de terror en sus propias casas

Los episodios guardan escalofriantes similitudes: grupos de cuatro delincuentes armados que maniataron a sus víctimas y saquearon los inmuebles. Uno de los damnificados fue el ex jugador de Estudiantes, Bernardo Romeo

| Publicado en Edición Impresa

El barrio privado de 133 y 485 donde vive el ex jugador de fútbol bernardo romeo junto a su pareja / el dia

El feriado de dos días por el carnaval terminó y los ladrones, que se habían “tomado” el fin de semana largo, volvieron con una serie de asaltos en distintos puntos de la Región.

Tal es así que en las últimas horas tres familias fueron víctimas de una modalidad de robo que, si bien no es nueva, parece haber resurgido y multiplicado, con episodios que se repiten. El domingo en plaza Azcuénaga y ayer en dos sectores que nada tienen que ver entre sí: el barrio privado San Facundo, en Gorina, y una casa en Abasto.

En ese marco de delitos, no deja de sorprender que hasta la madre del jefe de la Policía Local se haya visto abordada por delincuentes armados que le sustrajeron la camioneta en plena vía pública. (Ver página 20)

madrugadas de terror en abasto

Entre uno y otro caso mencionados antes hay apenas una hora de diferencia.

El primero tuvo lugar en una casa particular de 520 entre 208 y 209, aunque se extendió al comercio lindero, también propiedad de los damnificados. Allí vive un matrimonio junto a sus dos hijos, todos ellos presentes al momento del hecho.

A las 3.30, de acuerdo a lo referido por Pablo (29), tanto él como su hermano Gabriel (36), su papá Gustavo (59) y Mabel (51), su mamá, estaban profundamente dormidos. Por eso nunca escucharon a los desconocidos que se encontraban “trabajando” en una de las ventanas del inmueble que da al fondo del mismo.

El joven señaló que para ingresar “rompieron los barrotes” de la abertura que “están amurados a la pared”. “Los sacaron por completo”, aseguró. También les llamó la atención que ninguno de los dos perros que tiene la familia ladró a pesar de la presencia de los intrusos.

Según explicó Pablo, a él lo despertaron antes que al resto. Abrió los ojos y la luz de la linterna con la que le apuntaban lo cegó al instante. Cuando sus ojos recobraron la visión normal, pudo distinguir a por lo menos tres hombres. En las manos de cada uno se destacaban sendas pistolas.

“Seguro había alguno más afuera, porque al terminar la pesadilla salieron caminando. Lo más probable es que un cómplice los esperara en un auto en la calle”, indicó.

De la misma manera en que lo despertaron a él, lo hicieron con el resto de los integrantes del grupo familiar. Luego, con los cuatro reducidos, marcharon hacia la habitación de los propietarios, ubicada en la planta baja.

Una vez reunidos, los ataron de pies y manos con precintos “que ajustaron de más”, los colocaron boca abajo, restringiendo sus movimientos, y golpearon a Gustavo para amedrentarlo.

Mabel le dijo a EL DIA que los asaltantes “se mostraron violentos” durante el tiempo que estuvieron. Además, afirmaron estar “dateados” y repetían que tenían media hora porque era “el tiempo que la zona iba a estar liberada”.

Esa información con la que presuntamente contaban, los hacía exigir “plata” que los damnificados no tenían en el domicilio. Por eso “lo agarraron a Gabriel y se fueron a la panadería” que está al lado. De ese lugar se alzaron con 60 mil pesos y la CPU que toma las imágenes de las cámaras de seguridad.

Después regresaron y comenzaron el saqueo del hogar. “Menos el TV, que no sé si no se lo llevaron porque no pudieron, se llevaron todo lo de electrónica: la PlayStation, teléfonos celulares, netbook” y otras pertenencias, refirió Mabel con pesar.

“Estuvieron una hora más o menos”, contó Pablo. Tras escapar los delincuentes, las víctimas permanecieron algunos minutos. Una vez sintieron que no corrían peligro, se arrastraron para conseguir un alicate y “de a poco nos liberamos”, agregó el joven.

Asimismo, reveló que “un cliente nos contó que le pasó algo muy similar hace una semana, en la ruta 36, cerca de colonia Urquiza”.

DOS FINCAS EN EL MISMO BARRIO

Por otra parte, en el barrio San Facundo, un predio cerrado al que se ingresa por las calles 133 y 485, ladrones atacaron dos propiedades distintas, también por la madrugada.

Fuentes oficiales reportaron que uno de los damnificados fue el ex futbolista de Estudiantes de La Plata, Bernardo Romeo (41). Cuatro sujetos entraron en su casa y lo maniataron junto a su mujer, para luego fugarse con dinero y objetos de valor.

Un portavoz de la investigación sostuvo que sospechan que la misma banda robó más tarde en otra residencia vecina donde vive una mujer.

Conforme a lo declarado por Romeo a las autoridades, los cuatro maleantes “iban armados, tenían guantes y los rostros tapados”.

Tal como sucedió en la vivienda de Abasto, despertaron a la pareja con amenazas, los maniataron e inmovilizaron. “Después se pusieron a recorrer cada habitación en busca de elementos valiosos y efectivo”, manifestó el vocero consultado.

Satisfechos con lo que pudieron reunir, abandonaron al ex deportista y a su esposa, aún atados, y salieron por la puerta principal.

Sin embargo, lejos de huir con lo obtenido, decidieron dar un golpe más.

Entonces repitieron la maniobra en otra finca del mismo predio, donde intimidaron y redujeron de igual manera a una escribana de 54 años.

Se presume que de allí también se hicieron con un suculento botín. Esta vez complacidos, escaparon sin ser detectados por la guardia del country.

Cuando pudieron liberarse, tanto Romeo como la escribana llamaron al 911 y denunciaron la pesadilla que habían vivido. De acuerdo a las fuentes, ninguno de los damnificados resultó herido.

En tanto, los pesquisas intentaban determinar en qué vehículo se movilizaba la banda y el lugar preciso por el cual ingresó al perímetro sin ser advertida. La tarea era “compleja”, ya que en ninguna de las dos casas hay cámaras de seguridad. La causa por los dos robos fue remitida a la UFI Nº 3, a cargo de Marcelo Martini, quien dispuso las diligencias de rigor.

La Policía intentaba determinar por dónde ingresaron los sospechosos al country

En 520 entre 208 y 209, delincuentes maniataron a una familia y golpearon al dueño de casa