Cuatro ex funcionarios de Vialidad Nacional fueron detenidos por la causa de los cuadernos

Cuatro ex funcionarios de Vialidad Nacional, que se desempeñaron en sus cargos durante la presidencia de Cristina Kirchner, fueron detenidos en las últimas horas en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas que lleva adelante el juez Claudio Bonadio. Se trata de Nelson Periotti (ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad), Sandro Férgola (ex gerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de Vialidad), Sergio Passacantando (ex gerente de Administración de la DNV) y Germán Nivello (ex funcionario de la Secretaría de Obras Públicas y Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda). Los cuatro ex funcionarios fueron privados de su libertad en horas de la mañana por orden de Bonadio quien además dispuso que sean indagados el día lunes. La captura de estos cuatro directores, que ya se encuentran procesados por el juez Julián Ercolini en la causa que investigó el direccionamiento de la obra pública vial a favor de Lázaro Báez, se ordenó tras la recolección y análisis de una serie de documentación y testimonios obtenidos en el proceso de instrucción.

