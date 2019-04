Cuadernos: Centeno contó cómo le informaban en clave a Kirchner el cobro de las coimas

Lo hizo a través del manuscrito que le entregó al juez Bonadio. El arrepentido ex chofer de Baratta dijo que los ex funcionarios implicados "aprovecharon el cargo que ejercían para delinquir lo más que pudieron"

El arrepentido remisero Oscar Centeno sostuvo que hubo un grupo organizado para "desvalijar las arcas del país" desde "el cargo que ejercían como funcionarios de la Nación", en el manuscrito entregado la semana pasada en la causa por los cuadernos de la corrupción.

"Quiero decir señor juez que me siento orgulloso de haber enfrentado el riesgo de seguir escribiendo hasta el final de la gestión kirchnerista", afirmó el ex chofer del detenido ex funcionario Roberto Baratta en un tramo de las diez páginas escritas a mano que hizo llegar al juzgado federal de Claudio Bonadio.

El contenido de la misiva fue revelado hoy, luego que el defensor de Centeno, Gustavo Kollman, la recibió y la entregó en los tribunales federales de Retiro a Bonadio y el fiscal del caso Carlos Stornelli.

Centeno es imputado colaborador en la causa y permanece alojado en un lugar reservado bajo el programa de protección que depende del ministerio de Justicia de la Nación.

"Organizaron un grupo para desvalijar las arcas del país, aprovechando y usando el cargo que ejercían como funcionarios de la Nación, para delinquir lo más que pudieron, ahora por todo lo que leí y veo a veces en las noticias, me doy cuenta de la magnitud de los hechos", escribió Centeno.

El remisero anotó durante años en cuadernos los recorridos que hacía junto a Baratta y otros entonces funcionarios del ex ministerio de Planificación Federal a cargo del también detenido ex ministro Julio De Vido.

En las anotaciones dejó constancia del circuito de recaudación de dinero ilegal que según la acusación entregaban empresarios vinculados a la obra pública en el kirchnerismo.

Centeno aludió en el nuevo escrito a "la causa de corrupción más grande de los últimos tiempos junto con las diversas pruebas que fueron corroboradas e investigadas en esta causa"·

"En mi declaración oficial digo que Rodríguez era el contacto para ir a Olivos, lo rectifico por Gutiérrez. También se comunicaba con Tatú, no se si es la misma persona. Por ejemplo, el 22/04/2010 a las 20:15hs., yendo el licenciado Baratta a su departamento, recibe un llamado de Tatú para comunicarlo con el Dr. Kirchner, el cual el Dr. le pregunta al licenciado cuánto había recolectado, este le dice en clave: "De parte de Pescarmona, 173 litros EE.UU., de transporte, 650 litros EE.UU y de Atucha, 165 litros Europa", agregó.

Centeno está procesado como supuesto miembro de la asociación ilícita en la causa a cargo de Bonadio y sobre la cual el fiscal Stornelli prepara el requerimiento de elevación a juicio oral.

En este tramo del caso también está procesada con prisión preventiva y en libertad por sus fueros como senadora nacional la ex presidenta Cristina Kirchner, además de De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López y Baratta, entre otros.

Además se procesó por cohecho a empresarios que aparecieron en los cuadernos del remisero y que en muchos casos también se convirtieron en imputados colaboradores y confesaron el pago de sobornos.