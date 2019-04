Hay medicamentos para jubilados que en 4 años aumentaron hasta un 600%

En el rubro desde mayo de 2015 a marzo de este año hubo un promedio de aumento del 266%. El impacto en los pasivos es preocupante según distintas entidades que remarcaron la vertiginosa pérdida del poder adquisitivo

En los últimos años los medicamentos no dejaron de aumentar, mientras los jubilados, que en promedio toman unos 4 remedios por día, tuvieron una progresiva pérdida del poder adquisitivo. Para ellos los números que surgen de un relevamiento de precios son apabullantes: desde mayo de 2015 a marzo de 2019 la inflación en ese rubro fue del 266%, pero hubo medicamentos esenciales, como los anticoagulantes, que aumentaron el 600%. Como consecuencia muchas personas mayores dejaron de consumir su medicación o lo hicieron de manera limitada para ahorrar en ese gasto.

Los datos surgieron de un estudio que realizaron la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, el Centro de Economía Política Argentina y el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores; además se analizó el contexto político de los últimos 3 años y se consideró que hubo “una gravísima pérdida de los derechos de los adultos mayores”. Por ejemplo la jubilación mínima en abril de 2019 asciende a $10.410, lo que implica un aumento de 172% desde mayo de 2015 - cuando se cobraba $3821 -, mientras que la inflación de los medicamentos en ese lapso alcanzó 266%.

Lo que se consideró más grave aún fue el incremento de medicamentos esenciales utilizados para enfermedades cardiovasculares que han visto un ascenso sideral como uno de los anticoagulantes mas recetados que aumentó el 600%. A eso se le sumó el hecho de que PAMI modificó la Resolución 005 y dejó de entregar la medicación crónica gratuita a los 2 millones de afiliados y para acceder a la misma se exige cumplir una serie de requisitos demasiados restrictivos, según apuntaron los gerontólogos.

Como se sabe el mayor consumo de fármacos entre los adultos mayores es para atender enfermedades crónicas tales como cardiopatías, diabetes, hipertensión arterial, osteoporosis, etc.

Según las proyecciones de INDEC, para el año 2019 serán 6.983.377 los habitantes de nuestro país mayores de 60 años (15,5%), siendo 43% varones y 57% mujeres.

Solamente en el mes de marzo de 2019, en promedio los precios de los 50 principales medicamentos se incrementaron 3,2%. El promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron en el mismo periodo alcanzó 6,2%, entre los que cabe destacar aumentos de hasta un 9%.

El aumento de precios de medicamentos ha sido una constante. El promedio simple de aumento de precios de los 50 productos más consumidos por los adultos mayores en el último año alcanza el 3,8%.

“Estos aumentos se agravan dada la modificación de la Resolución N° 005 de PAMI, que agrega condiciones extremadamente extraordinarias (tener ingresos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no estar afiliado a un sistema de medicina pre-paga, no ser propietario de más de un inmueble, no poseer un vehículo de menos de 10 años de antigüedad, no poseer aeronaves o embarcaciones de lujo) para poder acceder al subsidio del 100% de cobertura en medicamentos, lo que se traduce en una disminución del acceso de jubilados/as a esta prestación”, se indicó en el informe.

De acuerdo a un trabajo realizado en 2009 por Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Nación ese año el 44% de las defunciones de personas de 60 años y más correspondieron al aparato circulatorio, el 26% a tumores y el 21% a enfermedades del sistema respiratorio. Sólo el 5,5% de las muertes fueron por causas de enfermedades infecciosas y parasitarias. Esta situación es crítica si se consideran los muy relevantes aumentos de medicamentos para patologías específicas. Por ejemplo:

-El medicamento para patologías cardiovasculares Acenocumarol (Sintrom), es un anticoagulante necesario para evitar Accidentes Cerebro Vasculares (ACV) en personas que padecen arritmias cardiacas, e incrementó su valor en un 600%.

-El medicamento para Patologías Respiratorias, fluticasona+salmeterol (Seretide) aumentó su precio en un 326,56%, su valor actual es de $1.914,98. Los tratamientos para personas asmáticas o con Enfermedades Obstructivas Crónicas (EPOC) se han visto fuertemente encarecidos. Es importante considerar que el EPOC representan el 13% de las defunciones por enfermedades respiratorias.

-El medicamento para Patologías Osteoarticulares, Etoricoxib (Arcoxia) es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo que se utiliza para el dolor crónico de patologías osteoarticulares como artrosis y artritis reumatoidea. Tuvo un incremento del 330,92%.

cifras que encienden alarmas

En Argentina las Enfermedades Crónicas No Transmisibles constituyeron más del 70% de las muertes en el año 2013 (Informe de Estadísticas Vitales, Ministerio de Salud de la Nación1). Dentro de este grupo, las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa para la población en general (40,2%). En el 2017 del total de defunciones (341.688) el 73% correspondieron a personas de 65 años en adelante (Informe de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Nación). El 32% de las defunciones de personas de 65 años y más correspondieron al aparato circulatorio, el 16% a tumores y el 22% a enfermedades del sistema respiratorio.

“PAMI al limitar la entrega gratuita de medicamentos puso en grave riesgo no sólo la salud de las personas mayores, sino también la calidad de vida de aquellas personas con patologías crónicas”, concluyó el informe.