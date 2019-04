Un alumno de la Región representará al país en el “Mundial” de Matemáticas

Es Joaquín Inama, que va a la Secundaria Favaloro de Berisso. Destacada participación de Charo Morencos, del San Simón

Dos alumnos de la Región están entre los diez mejores de las Olimpíadas Matemáticas Argentinas y sueñan con más. Se trata de Joaquín Inama, de 17 años, y de Charo Morencos, de 16, quienes semanas atrás compitieron en Capital Federal contra unos cien jóvenes argentinos por un pase a la Olimpíada Internacional de Matemáticas (IMO, por sus siglas en inglés), que se realizará del 10 al 22 de julio en Bath, en el Reino Unido.

Inama, que es alumno de 6º de la Secundaria René Favaloro, de Berisso, quedó en cuarto lugar y partirá rumbo al Reino Unido junto a otros cinco jóvenes que integrarán el equipo nacional. Morencos, que es de Los Hornos y va a 5º año del Colegio San Simón de La Plata, cerró el selectivo al ubicarse en el décimo lugar. Aunque no clasificó a Bath, su buen desempeño le permitirá este año transitar el camino que podría llevarla a la IMO Rusia 2020.

Más allá de los excelentes resultados, estas son historias de esfuerzo, dedicación y sueños.

“La base de esto es el entrenamiento, por eso entre los que participamos decimos que somos ‘matematletas’”, bromea Inama, que para obtener el pase a Bath debió resolver ejercicios de teoría de números, combinatoria y geometría. En diálogo con EL DIA, se muestra “ilusionado” porque esta será la primera y última vez que podrá participar del campeonato mundial que reúne a los seis mejores estudiantes de más de cien países: “Es algo que no voy a vivir nunca más, porque para ir al mundial siguiente tendría que clasificar este año y seguir siendo alumno regular el próximo”, confiesa el joven, que egresa al final de 2019.

Por eso, no se durmió en los laureles cuando el año pasado volvió de las Olimpíadas del Cono Sur realizadas en Brasil con medalla de bronce, ni cuando luego obtuvo una de las cien menciones en la competencia nacional de Córdoba que después le daría el pase al selectivo y, finalmente, lo llevaría al Reino Unido. Para llegar a esta instancia, en el verano, mientras muchos salían al sol, el mar y la arena, Inama “entrenaba” con problemas matemáticos o vacacionaba en un aula “campamento” de Los Hornos junto a olímpicos como la mencionada Charo. La meta era quedar en el selectivo llegar al Reino Unido.

Orgullo

“Nos pone muy orgullosos -reconoce Roberto Inama, abuelo de Joaquín, jubilado bancario de 76 años-. Esta es la coronación de un cúmulo de esfuerzos”, aunque quizá los genes hayan hecho lo suyo: “En mi época yo hacía depósitos sin utilizar computadoras, contando mentalmente y aún sigo contando sin calculadoras”.

“Yo sabía que si me entrenaba podía tener un futuro y representar a la Argentina en un mundial”, celebra el alumno, que participa en Olimpíadas desde 2012 y destaca el apoyo y estímulo dados por distintos profesores a lo largo de su recorrido: menciona a Yerimen Arias, Agustín Barreto, Lucas de Amorín. También a Nicolás Mazzocato, ingeniero civil, ex olímpico de la disciplina y en cuyo taller Joaquín aprendió “lo que no se enseña en la escuela: que la matemática no es sólo teoría, sino que se puede aplicar a toda la vida”, reflexiona el joven, mientras que Charo, que también toma clases particulares con Mazzocato, asegura que “en el colegio no te enseñan la utilidad de las matemáticas para la vida cotidiana, por eso muchos se aburren”.

El profesor explica que si bien las herramientas son las mismas, la matemática que él enseña es “más reflexiva” y la escuela todavía está “lejos” de desarrollar esa práctica. “La Olimpíada ya marcó un camino, es cuestión de seguirlo”, dice Mazzocato y asoma en él un íntimo orgullo por los logros de Inama y Morencos -cuyo palmarés incluye un bicampeonato provincial y una mención de honor en la prueba iraní de geometría-, pero también por los de su hermano Agustín, a quien preparó y en 2014 partió de La Plata a las Olimpíadas de Sudáfrica como integrante del equipo nacional. Antes, lo habían hecho los platenses Laura Bolognini (Corea 2000), Ramiro Lafuente (Grecia 2004) y Roberto Morales (Eslovenia 2006 y Vietnam 2007).

Joaquín será el quinto representante de la Región en una IMO en casi 20 años, algo que para Mazzocato llega “como resultado de un largo proceso que comenzó con un sueño, pero no se logra de la noche a la mañana”.

Un mes antes del viaje al Reino Unido -que incluye gastos pagos por parte de Argentina y el país anfitrión-, el sueño de Joaquín hará escala en Ciudad Universitaria, donde entrenará durante cuatro semanas. Allí, coincidirá con Charo, que hará sus ejercicios pensando en Rusia 2020. Antes, festejarán. “Con una gran fiesta con todos los olímpicos, el viernes, porque este ya es un logro para toda La Plata”, enfatiza la joven.