La salud de Denis: se recupera mientras su ¿novia? gira en la tevé

Ella niega haberse separado y acusa a la familia de abandonar al cantante. Ayer se cruzó feo con las panelistas de “LAM”

| Publicado en Edición Impresa

“Sergio tendría que haber estado internado desde el verano para hacerse una limpieza de cabeza, alma, cuerpo”, aseguró ayer Verónica Monti, la mujer que dice ser la novia de Sergio Denis, pero quien nunca lo fue a visitar a Tucumán (donde estuvo internado durante un mes) y a quien los hijos del cantante le prohibieron la entrada en el Sanatorio Los Arcos, donde se encuentra ahora en tratamiento de rehabilitación en Buenos Aires.

La mujer fue blanco de críticas y cruces agresivos ayer con el panel de “Los Ángeles de la Mañana”, en donde, a través de una comunicación telefónica, le remarcaron el rumor sobre su no relación con el artista.

Según dijo, el cantante “tendría que haber estado internado y así se hubiera evitado esto (el accidente). Hablo de prevención, porque después pasa lo que pasó”, tiró, en clara referencia a su entorno familiar, a quien ya había criticado, y negó no haberlo ayudado: “Me rompí el or... para sacarlo adelante y no pude”.

Además, las panelistas de Ángel de Brito la criticaron por el supuesto hecho de cobrar dinero por dar notas hablando del artista, y de mantener un conflicto económico con su ex pareja. “¿Por qué no invitan al padre de mis hijos y le preguntan? No me gusta que me jodan… Mientras ustedes se cagan de risa, yo no la estoy pasando nada bien”, manifestó.

Mientras Verónica se pasea y se pelea en la tevé, el estado de salud de Sergio Denis mejora. El último parte médico dio cuenta de una mejoría al informar que el compositor y cantante “se encuentra con menor requerimiento de asistencia respiratoria mecánica y sin necesidad de fármacos para mantener el funcionamiento cardiovascular”.

El informe del sanatorio fue difundido a través de la cuenta de Twitter de Federico Hoffman, uno de los hijos del músico, de 70 años. Con el hasthtag #SergioDenisvive, publicó una foto del parte médico, un reporte del cuadro de salud del vocalista que no se informaba públicamente desde el martes pasado.