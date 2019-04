Funcionamiento de los servicios por el paro del martes 30 y el Día del Trabajador

Debido al paro general anunciado para el próximo martes 30 de abril y por el asueto por el "Día del Trabajador" del miércoles 1° de mayo, la Municipalidad de La Plata informó el funcionamiento que tendrán los servicios y las dependencias comunales durante ambas jornadas.

En este marco, se adelantó que por el paro, el lunes 29 no habrá servicio de recolección de residuos en el casco urbano, mientras que en las delegaciones habrá recolección de residuos habituales y no habituales. Asimismo, habrá recolección de bolsa verde en toda la ciudad.

Conjuntamente, se detalló que el martes 30 no habrá prestación del servicio en las delegaciones; mientras que en el casco urbano y primer anillo (zona comprendida entre 122 y 137 desde 526 a 80), habrá recolección de residuos habituales y no habituales. Por su parte, se precisó que el miércoles 1° de mayo no habrá servicio de recolección, como tampoco barrido y limpieza, por lo que se solicita a los vecinos que no saquen la basura.

Del mismo modo, se informó que el sistema de Estacionamiento Medido no será aplicado el 1° de mayo, aunque funcionará con total normalidad durante el martes 30, al igual que las oficinas administrativas.

Asimismo, la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano realizará inspecciones, operativos viales y controles de nocturnidad durante todas las jornadas. Además, se recibirán denuncias vecinales a través de la línea de reclamos 147 que funciona las 24 horas de los 365 días del año.

Conjuntamente, durante el feriado por el 'Día del Trabajador', los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la comuna dispondrán de guardias las 24 horas, al tiempo que el Servicio de Emergencias SAME trabajará con total normalidad por medio de la línea 107.

A su vez, la República de los Niños estará abierta durante ambas jornadas en el horario de 10 a 18 horas, con entrada y servicio de estacionamiento gratuito; aunque el miércoles 1° de mayo no habrá actividades para el público presente.

Por su parte, el Cementerio Municipal estará abierto al público en el horario de 7 a 18 durante ambas jornadas; mientras que las tareas administrativas se realizarán el día martes de 7.30 a 13.30; y el miércoles 1° de mayo de 8 a 12 para los servicios de cochería.

Al mismo tiempo, se informó que el martes 30 el Mercado Central abrirá sus puertas con normalidad, en el horario de 8 a 16. Por su parte, el Mercado Regional realizará la descarga de mercadería el lunes por la noche, por lo que estará abierto durante la jornada del martes. En tanto, se detalló que el mismo martes por la noche no se realizarán descargas.

Finalmente, cabe señalar que el miércoles 1° de Mayo, tanto el Mercado Central como el Mercado Regional permanecerán cerrados.