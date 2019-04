¿Qué tormentas inundan la Ciudad? Avanza el plan de reducción de riesgos

Con cada lluvia o amenaza los platenses se ponen en guardia. En el área de Hidráulica de Ingeniería trabajan en un protocolo de actuación a medida de cada barrio. ¿Se puede vivir con temor? El umbral de los 20 minutos

Jueves pasado. Mediodía. Mucha gente transitaba por la vereda de la Municipalidad. “Qué calor”, era el comentario obligado. En cuestión de minutos, que parecieron segundos, el sol desapareció de la escena. Y un cielo negro, negrísimo, asomó detrás de la Catedral. Peatones y automovilistas aceleraron la marcha. Sus rostros transmitían temor. Es lo que sucede con cada amenaza de tormenta. Con cada alerta.

Ese día, a esa hora, en la planta alta del edificio del departamento de Hidráulica de la facultad de Ingeniería, el equipo que desde principios de año diseña el Plan de Reducción del Riesgo de Inundaciones en la región de La Plata (RRI La Plata) estaba a pleno trabajando en el tema. Cuando el cielo se oscureció de esa manera tuvieron que prender las luces. Y ni bien comenzó la lluvia torrencial, activaron el cronómetro. Duración: 7 minutos. A 13 de la “zona” de riesgo alto.

“Se anunció la proximidad de una tormenta para las 12,30. Finalmente, a las 12,55 empezó a llover intensamente. A las 13,02, la precipitación mermó a niveles de una suave llovizna. Puede haber habido variaciones espaciales de la precipitación en distintos puntos de la Ciudad, pero no hubo graves incidentes reportados. Sí, en cambio, mucho miedo cuando se oscureció el cielo al mediodía y muchos vecinos recordaron momentos traumáticos”, dijo a este diario, el viernes a la tarde, el profesor titular de Hidrología de la UNLP y coordinador del Plan RRI La Plata, Pablo Romanazzi.

“Cada vez que llueve, los platenses tienden a pensar que algo malo puede ocurrir. Todavía hoy, a seis años del 2 de abril de 2013, los recuerdos de la inundación están presentes”, subrayó el especialista.

¿Se puede vivir con riesgo de inundación? ¿Son suficientes las obras hidráulicas realizadas para evitar una nueva? ¿Cuáles son las zonas más vulnerables del partido de La Plata? ¿Qué medidas se pueden adoptar para disminuir el riesgo de que se produzcan situaciones similares a las de aquel día?

“Todas estas preguntas se repiten en distintos ámbitos del quehacer platense y siembran polémica”, apuntó Romanazzi. Y explicó: “Es que todas las acciones desarrolladas desde aquel hito, que marcó la historia de la Ciudad, son percibidas por los habitantes como débiles frente a la gran demanda de una solución integral y definitiva. Sin embargo, hubo avances”, puntualizó.

“Hubo avances concretos en materia de obras estructurales, en el monitoreo de variables hidrometeorológicas y en la gestión de la respuesta ante emergencias por inundación. Negarlo sería necio. Tan necio como no admitir que la Ciudad sigue siendo muy vulnerable a las tormentas severas y a otros fenómenos naturales”, enfatizó el ingeniero platense.

“Lo que sucede es que todos los esfuerzos realizados quedan empalidecidos por los prolongados tiempos que llevó su ejecución. Los avances son lentos, dificultosos, y no siempre los presupuestos asignados se corresponden con la magnitud del problema que se enfrenta”, advirtió.

“Si una lluvia intensa no merma en 20 minutos y se prolonga hay que tomar medidas”

Pablo Romanazzi, Ingeniero y Docente de la UNLP Director del Plan RRI La Plata

“La mayoría de los (aproximadamente) 100 días lluviosos al año que hay en estas latitudes son chubascos de corta duración. Y aunque terminen con un abultado volumen de agua caída, no son tormentas que produzcan graves inundaciones”, describió Romanazzi, para aconsejar un “sistema de alerta casero”.

“Tomemos el tiempo que dura la lluvia intensa. Es la que vemos caer fuerte por la ventana (se detecta por un llamativo sonido), conduciendo (cuando no nos alcanza con el limpiaparabrisas) o que nos moja rápidamente en el exterior. Si no merma en 20 minutos y se prolonga, entonces deberíamos seguir una medida de seguridad predeterminada, que consiste en estar siempre comunicados con los canales de información oficiales para seguir recomendaciones, refugiarnos en lugares seguros o seguir un protocolo de actuación barrial (después de 20 minutos de lluvia intensa sin intervalos, un área verde responde igual que el asfalto: no infiltra). Para estos fines se está desarrollando el Plan RRI La Plata”, aclaró. “Para que todo ciudadano sepa qué hacer cuando detectemos a las tormentas que nos inundan”, acotó.

El Plan RRI La Plata tiene por objetivo elaborar un protocolo de actuación para cada barrio ante eventuales tormentas severas (que las habrá). “Hay que generar un sistema de comunicación universal, con directivas muy claras. Si los padres tienen la tranquilidad de que en cada escuela saben cómo actuar, no saldrán desesperadamente a buscar a sus hijos, porque además deben saber que pueden no llegar y correr un grave riesgo”, ejemplificó.

El protocolo se llamará “Qué hacer”. Ya hay un logo simple y claro. El esquema de comunicación tiene que contar con una frecuencia de radio AM, internet (para quienes puedan usarlo), una aplicación en los celulares, sirenas en las zonas alejadas y en cada cuadra un tótem (señal que se instala en la vía pública con información) con colores que marquen el nivel de peligrosidad del agua y referencias muy sencillas sobre qué hacer en cada caso.

Contó Romanazzi: “Se probó en España, con personas de todas las alturas y pesos y con todos los tipos de calzado, en qué condiciones es imposible hacer pie (ser llevado por una corriente). Con una profundidad de 40 a 50 centímetros de agua y una velocidad de uno a dos metros por segundo, nadie aguanta la correntada. Por ello es imprescindible demarcar perfectamente cómo se comporta cada calle en cada barriada”, realzó. Y reiteró que “todos deben saber qué hacer, el transporte público, el automovilista, el peatón, la escuela, el centro de salud”.

Saber marca la diferencia

“Es importante recordar que este tipo de problemas no sólo ocurren en nuestra región. Hay en el país, y en muchos otros países, casos de tormentas severas que descargan en pocas horas varios cientos de milímetros de agua con graves consecuencias para la población. Este tipo de desastres no reconoce banderas, grado de desarrollo de la infraestructura ni tecnología de avanzada: todos quedan a merced de su incierta aparición en espacio y tiempo”, sostuvo.

Pero algo marca la diferencia. “La preparación de la sociedad -que lleva su tiempo- hace la diferencia. Las administraciones locales que, con ayuda de todas sus organizaciones civiles, entidades de bien público y reparticiones técnicas, han invertido en la prevención y en el reconocimiento de los patrones de estos fenómenos, son las que pudieron desarrollar mejores capacidades para afrontar los posibles desastres. En materia de daños materiales se estima que cada peso/dólar invertido en prevención ahorra de 7 a 8 pesos/dólares en costos de reconstrucción”, lanzó. Es una medida internacional.

El equipo de expertos indicó que “los radares meteorológicos inaugurados recientemente, sumados a los estudios para caracterizar las tormentas por observación directa, son las herramientas más adecuadas para poder evaluar la severidad de la amenaza. Es una tarea de manual: reconocer a la amenaza, analizar sus características y prepararnos para disminuir el riesgo de un desastre. Esta es la parte inicial de la metodología que se está siguiendo en el Plan RRI, desarrollado en conjunto por la Municipalidad y la UNLP. El trabajo se completa con la capacitación de la población en todos sus niveles, para manejar las componentes del ciclo de riesgo (preparación, respuesta y reconstrucción) y con la institucionalización del programa para que se convierta en una actividad permanente que trascienda las gestiones locales”.

Por último detalló que “las tormentas que nos inundaron tuvieron un comportamiento singular, por lo que ofrecen la oportunidad de reconocerlas mientras suceden. Tanto el 27 de enero de 2002 como el 28 de febrero de 2008, la intensidad de la lluvia (en milímetros por hora) fue elevada, constante y no se detuvo hasta transcurridos 80 minutos desde su inicio. El 2 de abril de 2013, esa intensidad se mantuvo sin merma durante 3 horas. Este tipo de descargas atmosféricas no pueden ser atendidas por el desagüe sin evitar que grandes masas de agua circulen en superficie y pongan en peligro a la población expuesta en su derrotero, que no es otro que su antiguo cauce natural, aunque una ciudad se le plante encima”.