Para el conductor agredido, el taxista debe ser acusado por intento de homicidio

“Tuve un ángel guardián. Me pudo haber matado”, dijo. El episodio ocurrió el viernes y se conoció por un video de un peatón

El conductor agredido por el taxista en la calle La Pampa al 4.800 el viernes pasado, ataque registrado en un video que se hizo viral, indicó que va a pedir que la causa se investigue por “tentativa de homicidio”, mientras que se espera que la Justicia porteña defina la detención del hombre.

“Tuve un ángel guardián. Yo no lo vi venir cuando me choca marcha atrás. Me pudo haber matado. Él no reparó en nada, me podría haber pisado a mí o a cualquier persona que pasara sobre la senda peatonal”, afirmó Fabio Rojas en declaraciones televisivas.

La causa está caratulada como “lesiones y daños”, pero la defensa de Rojas pidió el cambio de carátula. “Vamos a pedir el cambio, por tentativa de homicidio en concurso con lesiones y amenazas coactivas”, dijo Martín Francolino, abogado de Rojas, y agregó que también solicitarán a la justicia “la detención porque esta persona (el taxista) se dio a la fuga y no está a derecho”.

El incidente se produjo el viernes por la mañana.

El taxista, identificado como Claudio Daniel Rímolo, tras un roce entre ambos vehículos, se bajó y comenzó a romper los cristales del otro auto particular.

Ante eso, Rojas, quien conducía un Chevrolet Corsa, le dio algunos golpes a la parte trasera del taxi.

En ese momento, el taxista dio marcha atrás violentamente y volvió a bajarse del vehículo para agarrarse a trompadas con el otro conductor, luego de lo cual escapó.

En tanto, el fiscal Penal Contravencional y de Faltas N° 2, Norberto Brotto, a cargo de la investigación, indicó que “se analizarán los elementos de prueba que hay para definir la detención o no del taxista, que es el único imputado”, dijo a radio La Red y añadió que “más allá de que había habido una pelea, en este caso lo que se analiza es el daño provocado en el otro auto y las lesiones”.

Si se prueban las lesiones “las penas podrían alcanzar hasta dos años de prisión.

La dueña del taxi que manejaba Rímolo, Lucila Baltón, contó que el chofer le mintió al narrarle el episodio. “Me dijo que le rompieron el parabrisas. Que lo habían chocado y el otro auto se había dado a la fuga”. Hacía seis meses que trabajaba conmigo”, dijo Baltón.