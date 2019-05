Atención fanáticos de Star Wars: se filtran más imágenes de la nueva película

"The Rise of Skywalker" genera una gran expectativa: se estrena recién en diciembre

La prestigiosa revista Vanity Fair realizó un extenso informe sobre "Star Wars: The Rise of Skywalker", en el que mostró fotos inéditas y alteró a los fanáticos de la icónica saga. La fotógrafa Annie Leibovitz hizo un gran trabajo para aumentar la expectativa del estreno de este esperado filme, programado para el 19 de diciembre de este año.

Esta nueva entrega busca cerrar la saga de la familia Skywalker, como así también marcar el camino para una nueva generación de héroes. Entre nuevos personajes y otros que pegarán la vuelta -Zorri Bliss y los Caballeros de Kylo Ren-, la trama hace foco en Rey y Kylo, ​​cuya conexión podría definir cómo termina esta historia.

Además de las imágenes exclusivas, en la publicación se revelan detalles de la conexión de la Fuerza que Rey y Kylo establecieron y creció en "The Force Awakens" y "The Last Jedi", lo que demostrará ser “incluso más profunda de lo que se había comprendido”. Sin embargo, tomando en cuenta cómo finalizó "The Last Jedi", con Rey física y mentalmente cerrando la puerta a Kylo Ren, es difícil imaginar a qué conducirá esa conexión.

“Él había estado forjando este vínculo con Rey”, asegura el artículo y agrega: “Eso nos deja una gran pregunta: ¿va a continuar esa relación o esa camaradería que parecían estar formando ha dejado de existir?”.