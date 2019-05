Elevan el piso para declarar Ganancias y Bienes Personales

Es el mínimo a partir del cual los contribuyentes deben informar el detalle de sus bienes al 31 de diciembre de cada año

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) elevó de $ 1.000.000 a $ 1.500.000 el mínimo a partir del cual los contribuyentes deben informar el detalle de sus bienes al 31 de diciembre de cada año, con lo cual aumentó un 50% el piso de ingresos brutos para la declaración informativa de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales.

Lo hizo a través de la resolución general 4493/2019 publicada ayer en el Boletín Oficial, donde precisó que los beneficiarios de las rentas deben presentar anualmente el formulario 572 web a través del Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (Siradig), aun cuando en dicho período fiscal no hubiera ingresos, deducciones o nuevas cargas de familia a informar.

La misma remarcó que “razones de administración tributaria aconsejan elevar a $ 1,5 millón el importe a partir del cual los sujetos comprendidos deberán informar el detalle de los bienes al 31 de diciembre de cada año, valuados conforme a las normas del impuesto sobre los bienes personales que resulten aplicables a esa fecha y el total de ingresos, gastos, deducciones admitidas, y pagos a cuenta”.

La presentación de declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, correspondientes al periodo 2018, vence el 13 de junio próximo.

La última vez que los parámetros para estos tributos se habían modificado fue en enero pasado.

Para Ganancias, incluido el aguinaldo, una persona sin cargas de familia es alcanzada desde los $ 38.301.

En caso de una persona que conforme una familia tipo y pueda deducir a su cónyuge y dos hijos, la cifra se ubica en $50.668.

En relación al sector pasivo, se abona ganancias desde ingresos por $62.462,20, cifra que es de $200.753,73 para autónomos.

Bienes personales, en tanto, tributa un 0,25% sobre los bienes que exceden $1.500.000 para el año pasado, mientras que para el año 2019 se aplicará un esquema de tasa diferencial escalonada.

Habrá una tasa de 0,25% para declaraciones entre 2 y 5 millones, que subirá al doble para bienes entre 5 y 10 millones anuales.

Los bienes declarados por encima de los 20 millones tendrán una tasa del 0,75%.

Este año, además, se tributa por las ganancias obtenidas por activos financieros, como acciones y plazos fijos.

CAYERON LAS RESERVAS DEL BANCO CENTRAL

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina cerraron en US$ 66.487 millones, informó ayer la entidad en el Resumen de Variables Financieras. Con este resultado, las reservas cayeron US$ 557 millones respecto del miércoles cuando se ubicó en US$ 67.044 millones.