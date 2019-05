VIDEO.- Así se le salió la cadena al Chaqueño Palavecino, que ninguneó e insultó a un fan

Hace pocos meses, el Chaqueño Palavecino fue noticia en todos los medios por la actitud grosera que tuvo con una periodista cordobesa durante un reportaje, lo que le valió un escrache público. Ahora, un músico de la provincia mediterránea lo mandó al frente por tratarlo despectivamente, con insultos y malos modales. “Acá andamos, estoy con la cabeza medio a gachas, puteando mal... Yo soy de Traslasierra, tengo un conjunto desde hace varios años y lo tenía como ídolo al Chaqueño, desde niño”, arrancó el intérprete proveniente del “under”, llamado Renzo Tapia, en diálogo con la emisora Radio Suquía. "Me enteré de que venía a la plaza de la Música y fui a escucharlo; entonces unas señoras que me siguen, porque canto hace veinte años en la plaza de Cura Brochero a la gorra, comenzaron a pedirle que me suba a cantar con él”, sostuvo.

“El Chaqueño al principio se negó y después preguntó ‘¿quién es Renzo?’. Cuando me vio exclamó ‘Ah... pero es un viejo’” relató Tapia: “al final subí, y me dijo ‘cantá vos’ pero le respondí ‘cantemos juntos, maestro, ¡usted es mi ídolo!’”. Ahí tuvo una reacción que no me esperaba, y me soltó ‘no, cantá vos, a ver qué podés hacer’”. Para el folklorista a la gorra, fue la peor experiencia de su laboriosa y humilde carrera. Oscar Esperanza “Chaqueño” Palavecino (59), lo maltrató en todo momento.

“En la mitad del tema intenté agarrarle la mano para que cantara conmigo, me corrió y me dijo ‘no me toqués’” recordó Renzo: “entonces Seguí cantando, y cuando terminó el tema, lo quise saludar, pero ni me miró. ’Seguí cantando’, me dijo. Empecé a cantar la otra canción, y él se fue”. Cuando terminó la breve participación del invitado, ahora ex fan del Chaqueño, llegó el momento más violento: “fui a saludarlo de nuevo, me miró y me dijo: ‘preparate un grupo si querés cantar, la puta que te parió’. Y siguió desatado, me re puteó, me dijo de todo, me dijo cosas que no las puedo ni repetir… Se escuchó clarito cuando me puteaba, encima me apuntaba con el dedo”.

Un mal antecedente

Los antecedentes de inconducta de Palavecino lo condenan. Meses atrás, mientras era entrevistado por la cronista Ivana Freitag, justamente también en la plaza de la Música cordobesa, el intérprete de “Amor salvaje” y “La ley y la trampa” miró la espalda de la periodista, que tiene una frase tatuada, y dijo: “acá dice ‘no hay camas que no he recorrido’”.

Completamente avergonzada la cronista atinó a decir “no, por favor... No dice eso”, y el cantante se justificó diciendo que tenía “problemas de vista”. Parece que también los tiene de carácter.