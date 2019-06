La deuda pública bonaerense, eje de la primera pelea electoral

Después de que Kicillof saliera a castigar a Cambiemos, la Provincia difundió un informe oficial que señala que la deuda bajó en dólares, pero subió en pesos por la devaluación

| Publicado en Edición Impresa

Por: José Maldonado



jmaldonado@eldia.com

“Vidal se jacta de haber recuperado el Fondo del Conurbano. Pero esa plata no se usó en obras para los bonaerenses, se terminó utilizando para pagar intereses de la deuda en dólares que tomó su gobierno”. La frase que lanzó Axel Kicillof la semana pasada disparó el primer cruce de campaña entre el precandidato a gobernador de Unidad Ciudadana y la administración de María Eugenia Vidal.

El monto y el perfil de la deuda bonaerense se instalaron en el centro de esa polémica, una de las primeras en torno a la gestión de la campaña electoral que comienza a perfilarse en la Provincia. La semana pasada, intervino Hernán Lacunza, titular de Economía, desde donde se difundió un informe oficial que da cuenta de la evolución de las obligaciones al 31 de marzo.

Lacunza apuntó al corazón del argumento esgrimido por Kicillof y aseguró que la deuda no se usa para financiar gastos corrientes, “porque desde 2017 la Provincia tiene superávit corriente”. “Si no hubiera obra, no habría déficit. Si no hubiera déficit, no habría deuda. Entonces, la deuda es para hacer obras”, aseguró Lacunza.

En medio de esos cruces con el kirchnerismo por el estado de las cuentas bonaerenses, desde el gobierno de Vidal salieron en estos días a difundir el informe elaborado por el Ministerio de Economía de la deuda pública en la Provincia al 31 de marzo que puso cifras oficiales actualizadas al debate. Allí se indica que, medida en dólares, la deuda bonaerense se redujo unos 600 millones de dólares respecto a diciembre del año pasado. Si se la mide con respecto al Producto Bruto Geográfico, el informe que difundió el ministro Lacunza días atrás muestra que hubo una reducción del 0,4% de la deuda con respecto al PBG, que terminó en marzo en el 9,3%.

Pero si bien en la Provincia se redujo la deuda en dólares, aumentó 246.958 millones en pesos (y cerró en $ 518 mil millones), debido a la apreciación del dólar en el último año. Un dato que es la contracara de la reducción de las obligaciones en moneda norteamericana.

La mayor parte de los vencimientos de la deuda, en tanto, se concentran en el mediano plazo (54,0%), seguidos por los vencimientos a largo plazo (28,3%) y a corto plazo (17,7%). Además, hay otras variables por donde calibrar la deuda en la Provincia. Este año, la partida “Servicios de Deuda Pública” que se incluyó el Presupuesto bonaerense asciende a 56 mil millones de pesos, un monto que supera, por ejemplo, a la partida del área de Salud, de 51 mil millones de pesos.

En medio de ese debate, desde el gobierno de Vidal salieron en estos días a difundir el informe que apunta a sostener el argumento de que la evolución de la deuda se corresponde, como dijo Lacunza en su cruce con Kicillof, a financiar obra pública. Según los datos, cuando finalice su mandato, en diciembre próximo, la gestión Vidal habrá invertido en obra pública más, medido en términos reales, que lo que invirtió Daniel Scioli en sus dos períodos. 7.070 millones de dólares contra los 6.150 del ex gobernador.

“Cuando asumió Vidal, en diciembre de 2015, la deuda social en infraestructura en la provincia de Buenos Aires llegaba a los 32.700 millones de dólares y la inversión sólo representaba el 3,7% del gasto total. En los tres primeros años de la actual gestión, en cambio, se invirtieron 5.837 millones de dólares y llegará a un total de 7.070 millones a fines del 2019.

Pero desde la oposición también salieron a cuestionar este argumento. “No hay información con respecto a la ejecución presupuestaria de la Provincia en ningún lado. Entonces, lo que dice el ministro Lacunza con respecto a que el dinero de la deuda fue destinado a obras es incontrastable, por lo menos con la información que se tiene”, señaló Juan Manuel Pignocco, senador bonaerense de Unidad Ciudadana.