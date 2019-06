Fuerte repercusión por la muerte del periodista Sergio Gendler

Tenía 53 años y sufría una dolencia de difícil pronóstico. Muy querido en el ambiente deportivo, su fallecimiento generó amplias reacciones en las redes sociales

El periodista deportivo Sergio Gendler falleció ayer a los 53 años en la Clínica Fleming de la ciudad de Buenos Aires, a causa de una enfermedad intestinal que lo mantuvo internado desde hacía 10 días.

Gendler, que formaba parte del equipo de Fox Sports Radio, tuvo una extensa y exitosa carrera en distintos medios de comunicación, como el Canal 13, la señal de cable TN, radio Mitre y La 100, entre otros medios.

El periodista, quien realizó la cobertura de varios mundiales de fútbol, era padre de Bárbara (18) e Ivana (16), de su primer matrimonio, y de Malena (7) y Agustina (5), fruto de su relación con Nancy Lezcano, su actual pareja.

Hace unos seis meses se sometió a una operación por su enfermedad, que derivó en un cáncer, pero no pudo recuperarse a pesar del tratamiento médico.

Su afección original, la enfermedad de Crohn, es una dolencia intestinal inflamatoria crónica que afecta el recubrimiento del tracto digestivo (ver aparte).

Para Gendler no fue sencillo “dar en la tecla” con el diagnóstico, como él mismo definió. Sin embargo, gracias a los especialistas de la Fundación Más Vida de Crohn & Colitis Ulcerosa, con los que fue llevando adelante su tratamiento, y a la información que fue recabando, entendió que debía reacomodar su rutina a la enfermedad y seguir adelante con su vida diaria.

“Sé que si tengo que irme de viaje, tengo que preparar mi equipaje y mi medicación, es parte de mi vida”, explicó, naturalizando la situación. Luego, se convirtió en la primera personalidad pública de la Argentina en unirse a la causa de esta fundación.

El periodista era muy querido en el mundo del periodismo deportivo. En la última entrega de los premios Martín Fierro Sebastián Vignolo, quien ganó en la terna al mejor programa deportivo por Pasión por el Fútbol, recordó a su colega al señalar “le quiero dedicar el premio a un amigo que en este momento se lo extraña en el día a día que teníamos. Un tipazo, un buen compañero, un gran periodista que en este momento no la está pasando de la mejor manera: El Ruso Gendler. A él y a su familia”.

Apenas tres días después de aquellas palabras, llegaría la noticia de su deceso.

Como parte de su trabajo, en el 90 lo enviaron a cubrir el Mundial de Italia, donde tuvo su primer contacto con Diego Armando Maradona. Y entre la estrella del fútbol y hasta el entonces ignoto periodista, comenzó una relación de amistad, confianza y complicidad. Ese lazo sería el pasaporte directo de Gendler a las grandes ligas del periodismo.

A partir de sentir malestares digestivos, y luego de unos años en que no podían encontrar una respuesta clara, fue diagnosticado con la Enfermedad de Crohn, una afección intestinal inflamatoria crónica. Y con la misma filosofía con la que encaraba la profesión, afrontó su enfermedad.

Su compañero y amigo Sergio Lapegüe, muy emocionado, contaba ayer que “nosotros no sabíamos lo que tenía. Él decía que tenía una hernia. ¡Una hernia! Y le habían hecho un ano contra natura… Esa valentía de esconder, ¿no? Y tal vez no darle importancia como hacía él, no diciendo lo que podía llegar a pasar para no preocupar a los demás.”