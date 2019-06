“Horrible”, dijo De Brito: More debutó en el “Bailando” y la “mataron” los jurados y las redes

La hija de Rial se sumó a la salsa de a tres con Charlotte Caniggia, pero los jueces fueron implacables: su coreo tuvo 13 puntos

Morena Rial debutó en el “Súper Bailando”, como parte del equipo que conforma su amiga, Charlotte Caniggia, en la salsa de a tres. Y su performance fue ayer una de las más comentadas de la temporada 2019, luego de que un baile de bajo vuelo y un final accidentado redundaran en muchas críticas y un puntaje muy bajo: apenas 13 puntos.

Sin embargo, las devoluciones del jurado para More, que se sumará desde el próximo ritmo como participante estable (aunque en las redes ya le auguran poca vida), fueron amables excepto, claro, las de Ángel De Brito: Pampita, Florencia Peña y Marcelo Polino fueron cuidadas y amables respecto a la participación de la hija de Jorge Rial, que dio a luz hace dos meses, pero De Brito, quien no dudó en calificar su desempeño como “horrible” en el piso, y luego en Twitter, encima, disparó que sus compañeros habían sido unos “cobardes”.

A la polémica se sumó, cuando no, Yanina Latorre, quien en “Los Ángeles de la Mañana” disparó: “¿Por qué nadie se animó a decirle a Morena ‘bailaste mal’?. No es un pecado decírselo. ¿Le tienen miedo al padre? De verdad lo estoy preguntando. Ángel, fuiste el único que le dijiste ‘es horrible’, y que fue horrible. Y no es por Morena, pero fue feo… El jurado le tiene miedo a Rial. Capaz tengan miedo de que más adelante les haga algo”.

Yanina, en guerra declarada contra el “Intruso”, aceptó que “Morena estuvo súper educada, muy tranquilita, yo pensé que era más cartonera”, pero, buscando polémica, disparó contra su novio, Facundo Ambrosini: “El que es cartonero me parece que es el novio”, tiró, y afirmó que lo vio varios días “choluleando” en el bar del canal. “¿Por qué no va a cuidar al chico? Se sacó fotos con todos los bailarines que pasaron… Pensé que la figureti era Morena, pero es él solo”, disparó.

Mientras tanto, en las redes More era trending topic, y no por lo bueno: a pesar de que la hija de Rial acaba de dar a luz, en las redes la mataron y hasta la hicieron meme. Pero More le puso mucha actitud y escribió en Instagram que “aunque nos maten los amo”. Y luego: “¡Qué linda noche, por más críticas, comentarios negativos o insultos la pase increíble! ¡Estoy tranquila porque dejé lo mejor de mí, no soy bailarina, no lo voy a ser nunca, hace dos meses parí y realmente es un esfuerzo enorme!”.

“¡Estoy feliz de haber podido participar y dejar lo máximo posible! ¡Gracias a todos por los comentarios, buenos o malos! Gracias a los que me acompañaron. GRACIAS TOTALES”, cerró More, feliz por su paso por el ciclo de Marcelo Tinelli, que continuará dentro de dos semanas, cuando debute en el piso como parte de los bailarines que se suman para sumar rating y calentar la pantalla.

Morena agradeció también en redes a Marcelo Polino sus tiernas palabras en su devolución, que la hicieron emocionar hasta las lágrimas. El jurado le había dicho que “has pasado momentos muy duros, muy tristes, has sufrido mucho bullying, no debe ser fácil exponerte en una pista. Perestás acá, de pie, estás en la pista, eran unas ganas que tenías, me parece que eso tiene mucho valor, más allá del desencuentro del paso en esta primera gala”. El puntaje igual fue bajísimo, aunque afirmó que el problema que “te hundió” fue Charlotte.