Pichetto renunciaría a seguir integrando el Consejo de la Magistratura

Pese a la defensa del oficialismo, trascendió que al mediodía presentaría la dimisión como miembro del organismo para evitar que se convierta en un elemento de desgaste tras ser elegido para integrar la fórmula presidencial junto a Mauricio Macri

El diputado del PRO Pablo Tonelli defendió hoy la continuidad de Miguel Angel Pichetto como integrante del Consejo de la Magistratura y consideró que, a su juicio, el lugar que ocupan los legisladores en ese organismo, del cual también él es parte, le pertenece a "cada cámara y no a un bloque determinado".

Sin embargo, fuertes trascendidos indican que Pichetto presentaría al mediodía su dimisión para evitar que el tema se convierta en un elemento de desgaste. "Voy a hablar con el bloque del Peronismo Federal y hoy mismo voy a enviar mi renuncia", habría confiado el senador y candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.

Una vez concretada la renuncia, en su lugar asumiría Mario Pais.

En ese contexto, Tonelli indicó que "los legisladores que integramos el Consejo no somos representantes de un determinado bloque sino del cuerpo al que pertenecemos. No me parece que el hecho que un legislador deje de pertenecer a un bloque deba implicar de manera automática su apartamiento o su cese en su condición de integrante del Consejo de la Magistratura".

Y dijo "no" compartir la opinión de algunos senadores justicialistas que pidieron desplazar a Pichetto de ese organismo, luego de que el senador aceptara el ofrecimiento del presidente Mauricio Macri para acompañarlo en la fórmula presidencial del oficialismo.

En ese sentido, el diputado del PRO remarcó que "la Constitución dice, cuando se refiere a los legisladores que integran el Consejo de la Magistratura, que debe estar integrado por 6 legisladores representantes de los organismos políticos conformados por la voluntad popular, no habla de partidos".