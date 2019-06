Vidal se decide por un radical y ratifica como compañero de fórmula a Salvador

Trascendió luego del encuentro de la Gobernadora con Pichetto. El senador vaticinó una victoria de la mandataria

Si bien no se produjo el anuncio oficial, la decisión estaría tomada. María Eugenia Vidal iría a las Primarias de agosto acompañada en la fórmula bonaerense por el radical Daniel Salvador.

Así trascendió ayer en altas fuentes del gobierno provincial donde se aseguró que Salvador es el elegido para repetir la fórmula que ganó las elecciones de 2015 en la Provincia.

Pero, como se dijo, no existe confirmación oficial. Por eso, en la última semana arreciaron los rumores sobre la posibilidad de que Vidal fuera acompañada por un dirigente del peronismo, tal como resolvió Macri a nivel nacional con Miguel Angel Pichetto. En usinas oficiales se hablaba del sueño imposible de convencer a Florencio Randazzo. Fuentes no oficiales mencionaban ayer el supuesto intento de sumar al diputado nacional y ex intendente de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca.

Sin embargo, anoche cerca de Vidal daban por hecho que Salvador sería confirmado como compañero de fórmula de la mandataria provincial.

ENCUENTRO

En tanto, Pichetto, aseguró ayer que Vidal “va a ganar” y conseguirá su reelección, incluso con el apoyo de “muchos compañeros” del PJ que no están de acuerdo con la candidatura del kirchnerista Axel Kicillof, pero advirtió que la mandataria provincial “no se va a peronizar”.

Pichetto pronosticó que Vidal resultará reelecta porque la fórmula que encabeza constituye la “oferta electoral más fuerte” de la provincia”.

“La gobernadora es la principal exponente de Cambiemos; no se va a peronizar; ella tiene su impronta, pero vamos a intentar sumar dirigentes del peronismo, que están afuera de Unidad Ciudadana, que no comparten la mirada de decisión con la que se ha definido la candidatura de Kicillof a gobernador”, declaró.

El senador nacional ya cuestionó días pasados al ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner cuando dijo que “el peronismo de la provincia de Buenos Aires lleva a un hombre del PC (Partido Comunista) como candidato. Estoy hablando de Axel Kicillof. Estas son las grandes distorsiones. Los compañeros del peronismo tienen que reflexionar sobre eso”.

Pichetto se reunió ayer casi una hora con Vidal en las oficinas que la gobernadora tiene en el Museo Ferroviario, en el barrio porteño de Retiro.

El encuentro fue el puntapié de una serie de reuniones en las que se definirán la estrategia electoral y las listas de candidatos.

Si bien todavía -advirtió Pichetto- “no se habló de nombres” para la integración de esas nóminas, la reunión, de la que participó el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, sirvió para hacer los primeros trazos de lo que será el armado, dijeron fuentes políticas.

Sobre este punto sostuvo que en territorio bonaerense “hay una estructura armada que está gobernando la provincia, que tiene eje en la figura de María Eugenia Vidal. A partir de ahí vamos a sumar nuestro esfuerzo. Hay muchos que están afuera de la propuesta de Unidad Ciudadana, que no vienen acompañando al kirchnerismo hace tiempo y que encuentran el camino de salida en fortalecer el peronismo democrático, republicano”.

“María Eugenia Vidal va a hacer una gran elección y va a ganar”, aseguró Pichetto, quien confía plenamente en la “capacidad política” de la gobernadora para gestionar los meses que restan hasta octubre.

Y afirmó, categórico, que “de ninguna manera” complicará las chances electorales del oficialismo la candidatura a diputado nacional de Sergio Massa.