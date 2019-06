Denunció a su amiga y compañera por abuso sexual

| Publicado en Edición Impresa

Se conocen desde la infancia en Villa Elvira y la vida las reencontró hace poco, con una amistad casi a tiempo completo porque trabajan en el mismo lugar y se sentaban a un escritorio de distancia. Para Ruth Pérez (39) la alegría se terminó en la madrugada del 4 de febrero, cuando fue víctima de una situación de abuso sexual por parte de su amiga y en un cuadro espeluznante, según denunció ante la Policía: se había quedado dormida, amamantando a su hijo.

“Después de mucho tiempo, nos reencontramos en 2016. Trabajamos juntas en el Colegio Médicos y compartimos reuniones y fiestas familiares. No pensé en que pudiera hacer una cosa así”, le dijo Pérez a este diario.

Lo que sucedió aquella noche lo relató su abogado, Darío Saldaño: en medio de una juntada de familia y amigos, Ruth se fue a un cuarto con su nene de 2 años. Mientras tomaba la teta, ella se quedó dormida. Se despertó con su amiga de 38 años encima del otro pecho. Además, denunció, esa mujer le había metido una mano en la zona sus genital.

Según indicó Saldaño, la presentación sobre ese hecho la realizó el viernes pasado ante el Gabinete de Delitos Sexuales de la Policía. Fue luego de un proceso de elaboración para el que recurrió a un terapeuta.

Sobre un problema, otros: “después de lo que pasó ella empezó a amenazarme. Fui a hablar con la madre y pasó lo mismo. Después sufrimos un incendio en mi casa. Intentaron quemar el techo. Al día siguiente, lo mismo. Tiraron dos botellas con nafta en el mismo lugar”, detalló Pérez.

Según la mujer, también le generó problemas en la sede del Distrito I del Colegio de Médicos, donde son compañeras. “Mi mamá fue y contó todo lo que había pasado. Pidió que me ayuden, pero en lugar de eso, me suspendieron, me quitaron horas extras y me recortaron el sueldo por el día que perdí. Además, como respuesta a lo que pasó, me corrieron del lugar de trabajo. Estoy en un altillo, sin tarea”.

Saldaño mostró una carta documento como prueba de una suspensión por un día, a raíz de una actitud “descomedida” de Pérez hacia una compañera y varios supuestos incumplimientos en el horario de ingreso a trabajar. Un vocero del Colegio, rechazó esa versión sobre la actitud de la institución: “ni fue suspendida, ni se le bajó el sueldo ni se la discriminó. Incluso se le pidió al gremio (Utedyc) que vea la situación laboral en que está”, dijo la fuente y detalló que “por la situación que explicó Pérez, se las separó del lugar común, pero sigue con sus tareas”.