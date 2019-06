Cristina: "No sé si la esposa, pero hubiera sido la amante de Manuel Belgrano"

Aprovechando la conmemoración por los 199 años del fallecimiento de Manuel Belgrano y del Día de la Bandera, Cristina destacó el desempeño del prócer y reveló que "hubiera sido su amante"

La senadora nacional y candidata a vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner se refirió al creador del pabellón nacional, Manuel Belgrano, en el marco de la presentación de su libro Sinceramente en la ciudad de Rosario.

"Fue un economista y fue un apasionado en su vida. No sé si hubiera podido ser la esposa porque a éste no lo casaba nadie. ¿Saben que Belgrano nunca se casó? No había forma…", señaló y enseguida añadió: "Yo hubiera sido la amante, a lo mejor, qué sé yo, no sé. Pero algo con Belgrano hubiera tenido, estoy absolutamente segura. En serio".

La senadora estimó que por esos dichos iba a ser cuestionada: "Ya sé las críticas de mañana: ´miren lo que dijo de Belgrano, qué enseñanza para los chicos´".