Indio, hacer barullo...

Saludó amablemente el técnico de Gimnasia, Darío Ortiz, y se sentó frente a la prensa ayer al mediodía en Estancia Chica. Pero tenía muy en claro cual iba a ser su mensaje y lo que tenía para decir.

La segunda semana de pretemporada que se va consumiendo, y varios temas que aún no se resuelven con respecto al plantel. El Indio espera novedades sobre los refuerzos, pero decidió no callarse nada en la víspera.

Y arrancó con uno de los temas que más le han molestado, el de Jan Hurtado, quien nunca se presentó a entrenar. “Hay que decir la verdad, Hurtado no quiere estar acá, él y su representante estarán buscando otra opciónen Europa, lo cual me parece perfecto. No le cierro las puertas a nadie… Sólo pienso en el bien de Gimnasia”, comenzó diciendo el entrenador sobre el juvenil venezolano que según se informó, se encuentra de vacaciones en París.

Enseguida el DT agregó, “ni se notificó conmigo... Pero bueno, yo pienso en Gimnasia. No estoy enojado pero se manejan mal y no es casualidad que ya haya estado un año parado. Yo hoy no lo cuento y no puedo hablar de jugadores que no tengo. No tengo novedades de él”, sentenció.

Saliendo del caso de Hurtado y metiéndose directamente en el mercado de pases, dijo que: “Hay que tener paciencia, se especula mucho. Todos esperan algo, muchos jugadores optan por irse afuera y esperan a último momento. Tenemos que entender que el equipo necesita reforzarse, la juventud está en el plantel, ya no puedo agregar más, necesitamos jugadores de experiencia. Todos lo entendimos”.

LOS JUGADORES QUE VA SUMANDO

En otro momento de la charla habló de los jugadores que se sumaron. “Víctor (Ayala) está casi listo. Volvió el Caco (García) a quienconocemos todos. El hincha de Gimnasia sabe la jerarquía que le puede aportar al plantel. Estamos esperando que se resuelvan cierto tipo de refuerzos. Estos días de trabajo, con triple turno han sido intensos, así que hay que solucionar los otros puestos que son muy importantes”.

Y uno de esos puestos es el de lateral derecho, por eso en las últimas horas se sumó Leonardo Morales, de quien opinó, “es rápido, con buen juego aéreo, llega con buenos conceptos y referencias. Puede ganarse el puesto. Igualmente estamos buscando otro, pero hay que ir trabajando. Los jugadores están entrenando bien aunque son chicos y necesitan el apoyo de jugadores de experiencia. No es fácil el mercado y esto pasa en todos los clubes”, expresó el mendocino.

Sobre lo que le pidió a los dirigentes de cara al torneo, contó, “pedí refuerzos muy puntuales. Necesitamos centrales, no tenemos un zurdo puro, porque Guiffrey no es central puro y Piovi tampoco porque era tres. No se pueden inventar esas cosas”, sentenció y agregó, “para traer por traer, me quedo con un chico de Club, pero hay que tener paciencia, los presupuestos son acotados en todos los clubes. No quiero dejarme llevar por la impaciencia de traer por traer. Como dije, antes que eso apuesto a los pibes del Club”.

LOS CASOS SILVA Y ALEMÁN

Otro de los temas que aún no se definió y lo tiene bastante preocupado al Indio Ortiz, es la situación de Santiago Silva, que tampoco ha aparecido por el predio abastense. “No estoy al tanto de la negociación. Yo no puedo esperar que los jugadores especulen, pero lo concreto que el mercado está así. Pero bueno, yo necesito gente con compromiso, los que están tienen compromiso”, manifestó sobre el Tanque.

Por otro de los jugadores que espera, es por Brahian Alemán, con quien pudo charlar hace 15 días en la fiesta aniversario del Club a la que sorpresivamente concurrió el volante. “Todos pueden jugar juntos, García, Alemán y Mansilla. Si a los que juegan bien los juntás, jugarán mejor. Pero Alemán es de un club de Arabia, no pasa por nosotros, por más que el jugador tenga ganas y nosotros también, todo es plata. Obviamente que ojalá venga Alemán, pero no hablé el tema con la dirigencia. Estoy enfocado en el nueve y los centrales”.

Para cerrar lo que fue la conferencia de prensa, Ortiz dejó en claro que hay futbolistas a los que espera tener bien de una vez por todas y para el serán prácticamente como refuerzos, ya que en el semestre pasado los tuvo con problemas físicos. Ellos son, Franco Mussis y Brian Mansilla, que se están poniendo de muy buena manera. “Esta pretemporada es clave. Arrancamos antes para pulir defectos en los más jóvenes, pero ahora debemos incorporar experiencia. Por lo que nos vamos a jugar no podemos seguir sumando juventud al equipo. Por otro lado, esta pretemporada nos permite recuperar a jugadores como Mussis o Mansilla, prácticamente serán dos nuevos refuerzos”, señaló el entrenador Tripero.