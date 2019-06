Hadas, sueños y amantes se metieron en la campaña

| Publicado en Edición Impresa

Por ALEJANDRO CASTAÑEDA

afcastab@gmail.com

Cristina confesó que le hubiera gustado ser amante de Belgrano. Su anhelo levantó polémica entre los puritanos y los belgranianos. No sorprende. En estos días se está viendo una Cristina que ha dejado atrás la doble viudez de marido y sillón y se ha reconciliado con su coquetería.

La enamoró Belgrano por decente, honorable, humilde y honrado. ¿Y cómo se casó con Néstor?

En la última aparición merodeó por el sexo para forzar comparaciones. Fustigó a los que le adjudican varios amoríos, mientras hacen la vista gorda con las andanzas de un hada virginal que vive custodiada por encuestas y soldados. Y ya lanzada en su nuevo rol de comentarista de intimidades, la ex dio a conocer ese viejo metejón, nacido quizá cuando se emocionaba al escuchar la Oración a la Bandera en la escuela de Tolosa. Y contó que más de una vez fantaseó con ser amante de don Manuel. ¿Qué le gustaba? Porque la gente con poder saca cuentas antes de empezar a querer a alguien. Seguramente vio en ese héroe intocable su modelo de hombre preferido: nada ambicioso, decente, honorable, humilde y honrado. ¿Y por qué se casó con Kirchner? Es uno de los grandes misterios de la Patagonia. Se cree que aquellos vientos barrieron son su paradigma amoroso. Y que Néstor, en mocasines, con poca luz y entre guanacos, tiene un aire a prócer que la confundió. La idea de comentar las intimidades es una novedad que, de ganar, anticipa una cadena nacional menos enojada y más picante. Nada nuevo. Lo de querer llevarse celebridades a la cama está en el ADN de muchos políticos de estos días que andan seduciendo a viejos adversarios. Belgrano desde el más allá habrá sonreído ante la aparición de esta admiradora tardía y divulgadora que en soledad debe soñar más con el palo del prócer que con la bandera. Un homenaje que le agrega valores extra a la trayectoria de un héroe incomparable: mientras Belgrano donaba terrenos, bienes y escuelas, el otro amor de Cristina los coleccionaba. Es indudable que ella marca el paso de la campaña. Si esta fantasía belgraniana prende electoralmente, las del cupo van a entrar a repartirse en sus sueños a los héroes de la Primera Junta. El nombre de su Instituto, Patria, la familiariza con aquellos próceres sin bolsos. No es la única. Los políticos, en sus procederes, se parecen mucho. Se diferencian en los detalles y se asemejan en el fondo. Lo de Macri y Lagarde tiene poco amor y mucha entrega. Es un vínculo con devolución, platónico y costoso, que se terminará pagando en un trimestre lejano. Todos son figuras que quieren ejercer como patriotas y al final se diploman de funcionarios. Con lo de Belgrano, el glorioso elenco de la historia se ha sumado a la batalla de este año. Mientras Vicente López y Planes anda rabioso por el himno callado de Messi, Dardo Rocha debe rondar el sueño de alguna de esas candidatas locales que se excitan más con una banca que con un amante. Cristina sinceró su fantasía: No dijo que se enamoró de Belgrano, dijo que lo deseaba, lo que supone tener que poner esas ganas lejos a la mirada sesgada de un patagónico que, llegado el caso, le hubiera encontrado algún provecho a las escapadas de la doña. El pobre Belgrano, que vivió y murió pobre, no da para seguirle el tren a la ex. Ella tiene viáticos muy caros. Pero bueno, las fantasías siempre nos superan. Para eso están. Seguro que lo conquistaría para hacer campaña. No es difícil imaginar que, con Cristina opinando al lado, la creación del pabellón se le hubiera complicado. Ella conduce, trama y desea, pero la realidad siempre termina apareciendo: soñaba con Belgrano pero se despertó con Alberto. Hoy, en plena campaña, desde su bunker gestiona el patriotismo. Por eso se ha mandado con ganas detrás de don Manuel: cree que ahora que recuperó el bastón y que sueña con la banda, tiene derecho a llevarse a la cama al creador de la Bandera.

Cristina soñaba con Belgrano pero se despertó con Alberto