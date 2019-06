Sin anestesia: Pichot la acusó de operar y Moria le hizo la autopsia en vida

La standapera opinó que mandaron a Casán a atacar a Manguel, y La One se hizo un festín desde su filosa cuenta de Twitter

Malena Pichot, en el marco de su visita como invitada a “Sobredosis de TV” (C5N), opinó sobre el episodio vivido hace diez días en “Debo decir” (América), donde Moria Casán acusó a Romina Manguel de haber hecho “una guachada” al denunciar un acoso que, según la ex vedette, no fue tal porque entre la periodista y el supuesto acosador había “una relación sentimental”.

La reacción de Moria fue duramente criticada y repudiada no sólo en las redes sino en diferentes paneles de televisión. Y, en este marco, el tema fue tratado en el programa de cable en donde le pidieron opinión a la standapera, quien, sin pensar quizás lo que se le iba a venir, opinó:

“Yo tengo una teoría muy conspirativa”, definió la guionista y humorista, y detalló: “La mandaron a Moria a decir eso. No sé quién. Esa es la pregunta”.

Según Pichot, se trató de una estrategia porque no sintió el ataque de Moria como natural sino como algo digitado por, supuestamente, desde el entorno de la persona acusada de acoso.

“Yo creo que ahí hay una pequeña operación para incomodar a Manguel, que se metió seguramente con un tipo poderoso. No sé quién la mandó. Soy una pobre comediante que hace sketches, pero había algo muy extraño en todo eso”, cerró su análisis Pichot, sin imaginar -o tal vez sí- lo que se le iba a venir.

Desde Twitter, su arma mortal, Moria se despachó de lo lindo contra la comediante, a quien trató de “pichona fiel representante del femiboluconchudismohisterico” y a quien pasó a atender con una catarata de tuits rabiosos.

“Rescatate Mamito, igualate a un hombre, eso es ser feminista y si no te animás, enfrentate a un hombre-mujer como yo! Poné úteros, ovarios y huevos y si te da te invito otra vez a Incorrectas así comprobás si algún poderoso me baja línea”

“Les informo que fui elegida como mejor capocómica femenina, que en el informe que hicieron por sobredosis se olvidaron de poner que la 1er mujer que estuvo al frente de un programa lleno de mujeres casi desnudas y no cosificadas, incluida ella, en comienzos de los 80”, comenzó, criticando el informe que hicieron sobre ella en el programa de C5N.

Y siguió: “Cuando vino a @IncorrectasOk casi mando a comprar pañales de lo shited que estaba (#cagado/e/a). Sobredosis de calzón mojado!!! Pichotita! te atiendo con mi #CP (Cinturón Poronguero).

Pero eso no fue todo. Burlándose del look de Malena, la trató de “mamito” y siguió: “Te da miedo la gente que no se analiza, yo no me analizo pero si te ayudo para tener menos odie, odio, odia jaaaaa... ya recomiendo a todes = análisis de orina”. Y le advirtió: “Estás Grande para hacerte la fémina rebelde”.

No conforme con sus dichos, sumó “Rescatate Mamito, igualate a un hombre, eso es ser feminista y si no te animás Pichotite, enfrentate a un hombre-mujer como yo! poné úteros, ovarios y huevos y si te da te invito otra vez a @IncorrectasOk así comprobás si algún poderoso me baja línea! Ay como me gusta la palabra!”.

Y cerró reflexiva: “Seguir revolcándose en el fango, no es la mejor manera de limpiarse…”.