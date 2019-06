En la previa de la Copa América, Tinelli habló mucho de Messi: ¿Qué dijo?

La Selección, y Lionel Messi en particular, vuelven a estar en el centro de la escena futbolística nacional en la previa de la Copa América que se disputará desde el viernes en Brasil.

Y en las últimas horas quien habló sobre el capitán del equipo nacional fue el conductor televisivo y dirigente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli.

Tinelli, que anunció que viajará a Brasil para alentar al equipo de Scaloni, dijo de Messi: "Está muy bien, para mí es un genio. Lo amo. Me encanta que venga a jugar en la Selección, porque es un lujo que nos represente. Hay que sacarle presión", dijo.

Y agregó durante la entrevista realizada por un canal deportivo: "Es una de las grandes figuras del deporte internacional. El mejor jugador del mundo de laactualidad, por eso quiero que Argentina gane por Messi, porque se merece un título".

Tinelli recordó también su paso como dirigente del área de selecciones de la AFA y su relación con el astro rosarino: "Trabajé con él y sé lo positivo que es para el grupo. Yo estuve en la época de Bauza y es un lujo tener un líder así. No habla, no grita, no vende humo... es un líder de verdad. Es tan buen tipo, tan buen jugador, tan buena persona que se merece el éxito con la Argentina", opinó.