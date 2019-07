Crecen las quejas por falta de agua y luz en hogares de la Ciudad

Agua y luz, dos elemento esenciales con los que debe contar cualquier hogar, brillaban por su ausencia en un vasto sector de la Ciudad. El caso más grave es, sin dudas, el de vecinos que arrastran con un drama de canillas secas desde hace varios días. Además, las quejas giran en torno a la falta de respuestas de ABSA. Así las cosas, sostienen, se encuentran en una situación desesperante.

Analía, desde 64 entre 30 y 31, afirmó que "estamos sin una gota de agua desde hace cuatro días y en ABSA nos dijeron que hay un problema con el servicio de Edelap. Es una vergüenza que pagando todos los servicios y con costos altísimos nadie escuche los reclamos".

Este cuadro encontraba réplica en 63 entre 29 y 30, de acuerdo con lo consignado por Roberto, un usuario damnificado. "Es el cuarto día, nos tratan como si fuéramos esclavos", señaló el vecino.

Con la misma bronca e indignación se expresó Mónica, de 64 y 31, quien atraviesa por el cuarto día sin una gota de agua en las canillas.

Por su parte, Juana, de 31 y 64, comentó ofuscada que "hace cuatro días que no entra una gota desde la calle". Y amplió que "ABSA me contestó recién hoy y atribuyó todo a Edelap". En medio de la desesperación, la mujer afirmó que acudió al lugar donde se encuentra la bomba averiada. Sin embargo, dijo que "no había nadie de ABSA ni de Edelap. Es una vergüenza".

A su vez, Valeria Gómez, de 161 y 67, Los Hornos, denunció que llevan 11 días sin agua por una avería en una bomba en la zona. "Tenemos hecho el reclamo en ABSA pero hasta ahora no hicieron nada".

En tanto, se registraba faltante de energía eléctrica en 57 entre 131 y 132. "Estamos teniendo demasiada paciencia, que es lo que hay que tener para estos casos", lamentó Cecilia, quien se encontraba a oscuras. "Mi hija vive en 148 y 47, tampoco tiene luz", añadió.

Asimismo, afirmaron que estaban sin energía en 133 entre 56 y 57. "Esta cuadra estuvo con cortes de luz el sábado de 20 a 6 AM, el domingo de 13 a 16, el lunes dos cortes durante la mañana y hoy dos cortes a partir de las 8 y otro enseguida que aún continúa siendo las 13:15. Edelap no da ninguna respuesta sobre que está sucediendo, sólo una máquina te da un número de reclamo", relató.