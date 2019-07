Malas noticias para Boca en la madrugada: derrota y un defensor lesionado en el precalentamiento

Boca perdió su último amistoso de la gira frente a Xolos de Tijuana y emprende el regreso a la Argentina luego de una breve estadía en Miami.

El encuentro, que comenzó a última hora de ayer y finalizó esta madrugada, terminó 1-0 en favor del equipo mexicano y el tanto de la victoria lo marcó Bolaños.

Vale destacar que no pudo jugar Darío Benedetto, a quien Alfaro decidió preservar y Lisando López que sufrió una molestia muscular durante el precalentamiento y quedó al margen de las acciones.

La escuadra argentina no mostró su mejor cara durante el partido. En la primera mitad casi no generó acciones importantes en la zona de las definiciones y en el complemento, si bien mejoró, no llegó a una producción aceptable.

El plantel xeneize hoy viajará a Miami y el sábado a la mañana estará de vuelta en Buenos Aires.

Los equipos formaron de la siguiente manera:

Boca: Marcos Díaz; Julio Buffarini, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Cristian Pavón, Jorman Campuzano, Agustín Almendra, Emanuel Reynoso; Carlos Tévez y Ramón Ábila. DT: Gustavo Alfaro

Xolos de Tijuana: Gibran Lajud; Julián Velázquez, Diego Braghieri, Omar Mendoza, Kevin Balanta; Leonel Miranda, Ignacio Rivero, Washington Camacho, Miller Bolaños; Camilo Sanvezzo y Ariel Nahuelpán. DT: Óscar Pareja

Estadio: Caliente (Tijuana)

Vale destacar que en el complemento, Gustavo Alfaro hizo ocho cambios de entrada. Salvo Goltz (quien reemplazó a último momento a "Licha" López), Izquierdoz (quien se sabía iba a jugar los 90 minutos) y "Wanchope" Ábila (que jugó en lugar de Benedetto, con molestias), el resto fueron todos reemplazados: Adentro Andrada, Weigandt, Fabra, Villa, Marcone, Capaldo Mac Allister y Zárate en lugar de Díaz, Buffarini, Mas, Almendra, Campuzano, Pavón, Tevez y Reynoso.