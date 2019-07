Nuevo caso de tuberculosis en una escuela: desde Provincia aseguran que no hay brote

Se trata de un adolescente que cursa el segundo año del secundario y que se encuentra internado en el Hospital Elizalde en Capital Federal

El ministerio de Salud bonaerense advirtió hoy que "no existe un brote de tuberculosis" en la provincia de Buenos Aires y detalló que hasta el momento se confirmaron sólo dos casos en el partido de Berazategui.



Esta semana se registró un caso de tuberculosis en la escuela N°4 Ernesto Sábato de la localidad de Hudson, partido de Berazategui, a la que asisten unos 800 alumnos.



Se trata de un adolescente que cursa el segundo año del secundario y que se encuentra internado en el Hospital Elizalde de la Ciudad de Buenos Aires.



"Un compañero suyo también está internado en ese centro de salud porteño con síntomas compatibles con los de la tuberculosis, pero su caso aún no está confirmado. Ambos chicos evolucionan bien", expresaron los voceros.



Paralelamente, hoy se conoció un tercer caso: una compañera de los dos primeros chicos, quien fue diagnosticada en mayo.



Desde la cartera sanitaria precisaron que la joven ya está recuperada, "en su casa y con seguimiento del programa de tuberculosos de la Provincia".



Resaltaron que "no hay ningún tipo de brote, estamos en el número de casos esperados para esta época del año" por lo que "no hay motivos de alarma".



En tanto, desde la Dirección General de Cultura y Educación se detalló que se suspendieron las clases en el colegio Ernesto Sábato y se precisó que se llevaron a cabo tareas de limpieza, desinfección y control de foco para evitar la propagación.



Hoy, autoridades del área de salud del municipio brindarán una charla para informales a los padres cómo actuar ante este tipo de situaciones.



Desde la cartera educativa expusieron que cuando la familia del chico dio aviso sobre la enfermedad del joven, el 3 de julio, se puso en marcha el protocolo de actuación para estos casos.



Algunos padres de ese establecimiento educativo denunciaron ayer en los medios que otra alumna, de 16 años, había sido diagnosticada con tuberculosis el 30 de mayo y que las autoridades del colegio "no habían tomado los recaudos necesarios ni habían avisado al resto de la comunidad".



Al respecto, desde Educación especificaron que "iniciamos una investigación administrativa para ver si las autoridades de la escuela actuaron como corresponde de acuerdo al protocolo: profundizar la higiene y dar aviso a los padres, entre otras cuestiones".



La tuberculosis es una enfermedad curable y prevenible causada por una bacteria conocida como bacilo de Koch, que afecta principalmente a los pulmones.



Una persona con tuberculosis que no esté en tratamiento puede contagiar a otras personas al estornudar, toser o escupir ya que al hacerlo elimina bacterias al aire que pueden entrar a los pulmones de otras personas.



Las personas que se enferman de tuberculosis tienen síntomas como tos, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso.