¡Grande maestro! El homenaje de Google al platense Favaloro, que hoy cumpliría 96 años

El cardiocirujano que revolucionó la medicina y nació en el barrio El Mondongo de La Plata se ganó un doodle del buscador

El doctor platense René Favaloro sigue cosechando homenajes. Y en este caso fue Google quien hoy le hace un reconocimiento con doodle. El cardiocirujano que nació en el barrio El Mondongo de nuestra ciudad hoy cumpliría 96 años, por lo que el buscador no tuvo mejor idea que mostrar en su página principal un dibujo del hombre que revolucionó la medicina mundial con la creación del bypass. Además del rostro del reconocido médico, también le agregó un corazón, un electrocardiograma, un estetoscopio, un bisturí y tijeras.

Sin dudas que se trata de otro enorme reconocimiento, esta vez aportado por la empresa tecnológica, que lo recuerda cada vez que hoy un argentino ingrese al sitio de Google, como así también los habitantes de otros 24 países como Australia, Austria, Canadá, Chile, República Checa, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Holanda, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Rusia, Singapur, Eslovaquia, Suiza, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos.

Favaloro, fanático del Lobo, nació en nuestra ciudad y tras recibirse en la UNLP, su primera década como profesional la hizo como médico rural. Luego creó un banco de sangre, levantó un quirófano en la Ciudad y en 1962 viajó Estados Unidos. Allí, en la Clínica Cleveland, perfeccionó sus conocimientos hasta lograr lo que hasta ese entonces nadie había logrado con éxito: un bypass aortocoronario, una técnica que aún hoy salva millones de vidas en todo el mundo. Su muerte fue un puñal para todos: el 29 de julio de 2000 se pegó un tiro, justo en el corazón, dejando una carta abierta con fuertes frases como "el cirujano vive con la muerte, es su compañera inseparable, con ella me voy de la mano" o "a mí me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla. Estoy cansado de recibir homenajes y elogios al nivel internacional" o "quizá el pecado capital que he cometido, aquí en mi país, fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos, mis críticas, insisto, en esta sociedad del privilegio, donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la mayoría vive en la miseria y la desesperación. Todo esto no se perdona. Por el contrario, se castiga".

Es así como Favarolo se suma a la larga lista de personalidades de latinoamérica que fueron homenajeadas con los doodles de Google, que no son más que intervenciones artísticas que reemplazan el logo del buscador en ocasiones especiales. Ya fueron parte de estos reconocimientos Bernardo Gustavo Cerati, Tato Bores, Juana Manso, Carlos Gardel, Julio Cortázar, Mercedes Sosa, Maria Elena Walsh, Atahualpa Yupanqui, Aníbal Troilo, Mariquita Sánchez de Thompson, Quinquela Martín, Alfonsina Storni y Juan Manuel Fangio, entre otros. También otros latinoamericanos como, por ejemplo, el comediante mexicano Mario Moreno Cantinflas.

