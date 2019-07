En 24 horas llovió casi el doble de lo previsto para todo el mes y hubo quejas por calles anegadas

En Villa Elvira cayeron 98.2 milímetros y fue el sector más afectado. En diferentes barrios los vecinos piden más obras hidráulicas

La lluvia caída en las últimas horas en la Región terminó con registros que duplicaron casi la media de julio, de 58,3 milímetros de acuerdo a la medición del pluviómetro de la Región. Ese volumen de precipitaciones tuvo su correlato en la gran cantidad de quejas que recibió esta redacción por los trastornos que miles de vecinos soportaron, sobre todo debido a las calles anegadas. Sin embargo, desde el Municipio se señaló que el sistema de desagües pluviales “respondió”.

De un tiempo a esta parte, se sabe, las tormentas provocan cierto nivel de alarma y es que las últimas lluvias son muy copiosas y, por lo general, duran varios días. El cambio climático seguirá produciendo un aumento de la intensidad de las lluvias que, según científicos del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de los Estados Unidos, en ciertas regiones también aumentará la frecuencia y especialmente en las zonas húmedas.

Según informaron tras la última lluvia desde la dirección municipal de Hidrometeorología, Villa Elvira, Tolosa y Villa Elisa fueron las localidades que recibieron la mayor cantidad de agua caída, entre 87 y 98 milímetros, casi el doble, como se dijo, de lo registrado como media de todo este mes en curso.

La Municipalidad indicó que el Comité Operativo de Emergencias realizó un seguimiento y un control sobre el cauce de los arroyos y sumideros de la Ciudad, al mismo tiempo que se dispusieron procedimientos de prevención en zonas donde el agua de lluvia casi duplicó lo previsto para todo este mes.

“Los desagües y arroyos funcionaron con normalidad y sólo se registraron anegamientos temporarios en algunas zonas sin que esto genere inconvenientes mayores”, se señaló.

Puntualmente, entre las localidades más afectadas por la caída de lluvia, Villa Elvira recibió 98.2 milímetros y Tolosa y Villa Elisa 87,9 milímetros. El registro de precipitaciones acumuladas con la lluvia comenzó antenoche y se extendió hasta esta madrugada de ayer.

Se destacó en ese sentido, desde la Comuna, que “si bien hubo anegamientos temporarios producto del intenso caudal de agua de lluvia registrada, el buen funcionamiento de los desagües y arroyos permitió que el agua fluyera con buen ritmo, evitando inconvenientes”.

Los reclamos en los barrios

Si bien desde el Municipio se remarcó que pese a la cantidad de agua caída todo funcionó con “normalidad” hubo zonas donde se produjeron anegamientos temporarios y de ahí los reclamos de vecinos.

Varios fueron los lectores que se comunicaron con el diario para dar cuenta de los padecimientos a causa de las inclemencias climáticas.

“Hace un mes que estoy realizando reclamos a la Municipalidad, al teléfono de reclamos 147, para que limpien las zanjas. Tengo toda la cuadra inundada”, se quejó un frentista de 493 entre 10 y 11. “La verdad, es un desastre, porque también pedí que arreglen un pozo de más de dos metros de diámetro que está justo enfrente de mi domicilio, que pase el barrendero y que realicen la poda de árboles, pero nada fue solucionado. ¿Para esto uno paga sus impuestos?”, añadió indignado.

Un vecino de Villa Elisa, concretamente de la esquina de 408 y 25, descargó su reproche porque “la delegada municipal nos prometió hace más de dos años que iba a solucionar el inconveniente pero sin embargo no aparece. Sólo hace falta hacer los cruces de calle y zanjeos correspondientes, pero ni eso hacen”, precisó. Otro frentistas del mismo barrio planteó: “somos muchos vecinos que venimos reclamando desde hace mucho. Tenemos número de expediente en la torre municipal, reclamos en la delegación y demás”, resaltó.

Gloria Boucartt, también de Villa Elisa, se preocupó por las calles anegada. “El agua va de frente a frente, tapando calzada y vereda y se lleva hasta el relleno realizado por los frentistas. Los reclamos hechos desde el año anterior no han dado resultados: hace años que no se draga el canal de 26 y 407; tanto la calle 25 como la 26 estás más altas que la 408 y genera agua estancada; los ductos que cruzan 407 y 25, y 407 y 26 y 408 y 25 están colocados más altos que la cota y el agua no escurre, permanece hasta que es absorbida”, dijo.

Expertos ya han advertido que aumentará la intensidad de las lluvias

Por último, Sandra Coelho comentó que “como cada vez que llueve, mucho o poco, la calle pasa a ser arroyo en el barrio de 25 y 408, un paso obligado para llegar a dos escuelas públicas”.

Reclamos similares presentaron desde San Carlos, Altos de San Lorenzo, Villa Elvira, Villa Castells, Hernández y Punta Lara.

Cómo sigue el tiempo

No habrá lluvias durante este fin de semana, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que prevé neblinas para la mañana de hoy y una tarde y una noche con el cielo ligeramente nublado, con 0 % de posibilidad de precipitaciones y una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 14 grados. Para mañana se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 15 grados. La madrugada se presentará ligeramente nublado, mientras que la mañana y la tarde parcialmente nublado y la noche nublado; también es 0 la posibilidad de precipitaciones.