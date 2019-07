San Miguel del Monte: Rocío, la única sobreviviente de la persecución, volvió a caminar

Tras estar tres semanas en terapia intensiva, pudo regresar a su casa donde se recupera

Rocío Quagliarello es la única sobreviviente de la masacre de Monte ocurrida el 20 de mayo pasado. Ella viajaba en el auto junto a Aníbal Suárez (22), Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13) y Danilo Sansone (13). Todos, menos la joven, fallecieron casi en el acto.

Blanca Suárez, madre de Aníbal, fue a visitar a Rocío. “Le preguntamos cómo estaba porque es la primera vez que nos veía. Nos recibió bien, contenta, se reía. Está contenta porque el lunes dio unos pasos, caminó”. La sobreviviente de la masacre de Monte se está recuperando en su casa luego de estar tres semanas en terapia intensiva, informó Clarín.

La joven de 14 años sufrió múltiples fracturas en su mandíbula, un brazo y las piernas. Junto a sus amigos viajaban en un Fiat 147 cuando un grupo de policías los persiguió a los tiros hasta que chocaron contra un camión estacionado. Rocío todavía no pudo volver a la escuela ya que se encuentra en plena recuperación. Contó que recibe visitas de amigos en su casa. “Puedo salir pero no me gusta en la silla”, expresó.