¿Más barato por (media) docena?: Wanda estaría embarazada

| Publicado en Edición Impresa

Mientras ella disfruta de unas vacaciones con sus niños en Formentera (una isla vecina de Ibiza), en donde aprovecha a full para sacarse fotos para su kiosquito de maquillajes e indumentaria femenina, los medios italianos dan por hecho que Wanda Nara, la reina de las botineras argentinas, estaría otra vez en la dulce espera.

La última edición de la revista “Chi” afirma que la blonda argentina, que ya es madre de Valentino (10), Constantino (8) y Benedicto (7) -fruto de su fallido matrimonio con Maxi López- y de Francesca (4) e Isabella (2) Icardi, estaría esperando a su sexto hijo, algo que habrían recibido con mucha felicidad.

La publicación indica a modo de “prueba” que la mediática no renovó su contrato con el programa televisivo “Tiki Taka” (donde opina de fútbol), porque se quiere dedicar de lleno a su embarazo y a su rol de “manager” de su marido, Mauro Icardi.

Esta versión no tardó en replicarse en todos los portales europeos y, por consiguiente, la noticia llegó a la Argentina.

“¿Wanda está embarazada de su sexto hijo?”, es la pregunta que más se lee por estas horas. Ella, todavía, no se manifestó al respecto pero, cabe recordar, ya ha hecho público su deseo de ser madre otra vez. En julio del año pasado, Nara contó que su marido es quien se opone a agrandar la familia, debido a la cantidad de personas y mascotas que hay en la casa donde conviven en Milán. “Mauro no quiere. Tenemos cinco, más cuatro perros que son como hijos”, explicó ella por ese entonces y agregó: “Él se ocupa mucho y sufre cuando viaja y no puede estar con ellos. Pero yo sí tendría un hijo más”.

Olvidándose de la negativa, hacia el mes de octubre, la botinera recurrió a las redes sociales (dónde más) para enviarle un mensaje de índole privada a su esposo: “Está creciendo y me quedo sin bebé. ¿Podemos hacer otra, @mauroicardi?”, fue lo que escribió la modelo, junto a una foto de Isabella, su hija más chica. Justamente para este último embarazo, Wanda y Mauro se demoraron en dar la confirmación oficial: fue el jugador quien (recién cuando su pareja cursaba el sexto mes de gestación), hizo el anuncio.