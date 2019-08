¿Que respondió Vidal sobre los dichos de Cristina y los dirigentes del PJ?

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, habló luego de que la candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner la cuestione por "la falta de sensibilidad" ante la importante cantidad de jóvenes que hace unos días se presentó para conseguir trabajo en el Penal de Olmos.

"No le voy a contestar a Cristina. No voy a hacer de esta campaña un cruce de agresiones", dijo.

También se refirió a los dichos del presidente del PJ, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray: "No tengo comentarios sobre lo que dijo Fernando Gray. Esto demuestra que el Frente de Todos es muy distinto a Juntos por el Cambio. Creemos en dar peleas distintas".

En cuanto propuestas de campaña, expresó: "No voy a abrir un bingo más. En la medida en que los ingresos de la Provincia lo permitan, vamos a ir cerrando todos los que se vayan venciendo la concesión. Yo me comprometí a que el juego no creciera y voy a tratar de reducirlo todo lo que pueda".

También opinó sobre la crisis económica: "Muy de a poco, empezamos a dejar esta crisis que nos afectó tanto el año pasado. La inflación está bajando y eso se lo puede ver mes a mes. "Empezamos a lograr un dólar más tranquilo y eso impacta en los precios. El camino difícil que tomamos en estos tres años lo que hizo fue sembrar para que verdaderamente salgamos de la crisis".