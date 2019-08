Cristina Kirchner le cuestionó a Vidal la "falta de sensibilidad"

Lo hizo al hablar en la apertura del 13° Encuentro Nacional de Trabajadoras bancarias, que reunió a un millar de mujeres sindicalistas

La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó hoy "la falta de sensibilidad" de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por sus declaraciones sobre la importante cantidad de jóvenes que hace unos días se apostó para conseguir trabajo en el Penal de Olmos.



Vidal había explicado que la larga fila fue para los que aspiraban a "estudiar y poder ser guardiacárcel", al referirse a la convocatoria del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en la unidad penal de Lisandro Olmos, en La Plata, al que acudieron más de 1.200 jóvenes.



Cristina Fernández, candidata a vice en la fórmula que encabeza Alberto Fernández, cuestionó a la mandataria provincial al hablar en la apertura del 13° Encuentro Nacional de Trabajadoras bancarias, que reunió a un millar de mujeres sindicalistas.



La ex presidenta aseveró que "los dos colectivos más agredidos por estas políticas son las mujeres y los pobres".



Y, agregó: "Luego de ver la cola de un kilómetro y medio para buscar trabajo de cadete y después de escuchar negar eso por parte de quien tiene la responsabilidad de gobernar Buenos Aires (en referencia a Vidal), me preocupa la falta de capacidad para entender, la falta de sensibilidad".



"Es hora de que en la política se vuelva a hablar de sentimientos, de sensibilidad", dijo la senadora nacional.



Y, agregó que "se puede ser muy capaz, pero si no te importa un corno lo que le pasa al otro ¿de qué sirve esa capacidad?".



"El gran problema que tenemos en este país es que nada de eso los conmueve, pero es necesario volver a tener la capacidad de sensibilidad en la Casa Rosada y en cada uno de los lugares en donde los dirigentes políticos tenemos que tomar decisiones", agregó.



La ex presidenta también dijo tener "muchas esperanzas y expectativas" con las próximas elecciones y aseveró que lo que se busca es "volver a tener una vida normal, como ir al supermercado como un paseo familiar, comer galletitas o prender la calefacción".



Asimismo, aseveró estar "absolutamente despojada de cualquier vanidad o ambición. Desde ese lugar siento que debo ayudar para unir a los argentinos y que finalmente podamos retomar en la patria un tiempo de crecimiento y también de felicidad".



Previamente habló el jefe del gremio bancario, Sergio Palazzo, quien defendió al candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, al señalar que "no le sirve a nadie este sistema financiero en donde le han quitado patrimonio a la banca pública para quitarle margen de acción".



"Hay que ver si los que hacen juicio por el dólar futuro van a hacer juicio por quien se rifó 40 mil millones de dólares como el presidente del Banco Central", criticó.