Piden 12 años de prisión contra Echegaray por falsa denuncia

La querella del ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay pidió ayer condenar al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray a 12 años de prisión por presunta instigación al falso testimonio agravado y violación de secreto, a raíz de una falsa denuncia que lo vinculó con una asociación ilícita y evasión. Por su parte la fiscal ante el Tribunal Oral Federal 4, Dafne Palopoli, pidió que se condene a Echegaray a dos años de prisión en suspenso por presunta “violación de secreto y abuso de autoridad”, al considerar que no hay pruebas para considerarlo culpable de “instigar” la falsa denuncia. El abogado de Prat Gay, Alejandro Carrió, abrió la jornada de alegatos al solicitar que se encuentre culpable a Echegaray por supuesta “instigación al falso testimonio en concurso real con violación de secretos y abuso de autoridad” con “inhabilitación absoluta” por el término de la condena para ejercer cargos públicos. Lo hizo al término de un alegato final donde pidió diez años de condena por supuesto “falso testimonio agravado” para otros dos funcionarios del organismo.