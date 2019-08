“Veo que hay una idea de juego, que hay buen pie”

Tras cumplir con la primera semana de trabajo, el uruguayo analiza el plantel que se encontró, en una charla exclusiva con este diario

Walter Epíscopo

wepiscopo@eldia.com

Su “operativo retorno” fue demasiado extenso. Duró prácticamente tres meses. Fue una de las novelas para Gimnasia en el mercado de pases junto a la venta de Jan Hurtado. La dirigencia lo quería, el técnico también y el propio Brahian Alemán estaba deseoso de volver a ponerse la camiseta Tripera, esa que defendió de enero de 2017 a julio de 2018, pero que ya jamás podría sacarse así nomás. Menos de un año en Arabia e hizo todo para volver. Su salida del Al-Ettifaq no fue fácil, pero eso ya quedó atrás y desde hace una semana volvió a instalarse en la Ciudad y a disfrutar del día a día en Estancia Chica.

Recién el uruguayo se está acomodando, pero ante San Lorenzo volvió a sentir el cariño de la gente en el Bosque y durante toda la semana por la calle también. De a poco va encontrando el ritmo futbolístico que quiere, para el Indio es un refuerzo de lujo, tiene un ejecutor de calidad más, que se le suma a Víctor Ayala y Matías García. Quiere jugar lo antes posible y sueña con poder estar frente a Colón en la reanudación de la Superliga. Por lo pronto, el último sábado hizo sus primeros 30 minutos de fútbol para los titulares en un amistoso con Independiente.

Brahian con amabilidad acepta la charla con este medio, y con cierta timidez retribuye el saludo de un hincha de los tantos que lo reconocen a diario por las diagonales. El hincha recuerda que fue parte del equipo de Gustavo Alfaro que llegó a una semifinal de Copa Argentina; que le ha hecho goles a los grandes, a Boca, River, Racing, Independiente; golazos espectaculares a Tigre y Rosario Central; y el recordado gol olímpico a Olimpo. La charla comienza naturalmente, y obviamente va para el lado de su segundo ciclo que acaba de comenzar en el Lobo.

“SIEMPRE TUVE LA ESPERANZA DE VOLVER”

- Ya pasó todo y estás en Gimnasia, no fue fácil ¿en algún momento dudaste que se podía dar el regreso o pensaste que ya no se hacía?

- Sinceramente, siempre tuve la esperanza de volver... Tenía fe, pero ya a lo último veía que estaba cada vez más difícil y me resigné, pero de un momento a otro me llaman diciendo que se hacía... La verdad que en ese momento no entendía nada, pero me puse muy feliz.

- Has pasado por varios equipos, pero ¿qué te pasó con Gimnasia y la ciudad de La Plata para querer volver con tantas ganas?

- La verdad que desde que llegué, siempre me hicieron sentir excelente dentro y fuera del Club. Mi familia estaba contenta, mis hijos en el Colegio, mi Señora en La Plata, así que eso también jugó a la hora de volver. La gente el cariño que me tiene, eso influye también y uno siempre agradecido a eso y tratando de regresar ese cariño dentro de la cancha.

- El panorama no es fácil, ¿no te importó siquiera que venís a pelear una parada muy dura como el hecho de mantener la categoría?

- No, porque sé lo que es el Club, sé los jugadores que hay y los que vinieron, y estoy convencido de que se puede. También se que es difícil, pero creo que esto es largo y hay jugadores con mucha experiencia y personalidad, y con ganas de dar vuelta esta situación.

- ¿Qué cosas ves en este plantel que te invita a soñar con un buen torneo?

- Te vuelvo a repetir, hay jugadores con experiencia, con ganas de ganar, más los jóvenes con hambre que vienen de abajo, y eso esta muy bueno. También veo que hay una idea de juego, que hay buen pie, buen juego aéreo, velocidad, contraataque. Creo que todo eso hay que potenciarlo para mejorar y poder demostrar que queremos soñar con cosas lindas.

“EL INDIO VA DE FRENTE Y SI TE TIENE QUE DECIR ALGO, TE LO DICE”

- Al Indio lo tuviste tres partidos en un interinato. ¿Con qué técnico te encontraste ahora?

- Sí es verdad, lo tuve y de tres partidos jugué dos (suelta una carcajada). Pero eso fue hace tiempo... (remata sonriendo). La verdad que me encontré con una persona que va de frente, que si te tiene que decir algo, te lo dice. Si siente que te tiene que sacar, te saca. Y eso está bueno porque se hace respetar, y a uno lo hace trabajar en serio y competir con los compañeros por un puesto, porque nadie tiene el puesto asegurado.

- ¿Ves que podés tener varios socios dentro del campo? Por ejemplo, Ayala, Caco García, Comba, Spinelli.

- Sí, hay buenos jugadores que manejan bien la pelota, tanto parada como en movimiento, que sabés que te pueden habilitar o arriesgar un pase, algo que antes eso no pasaba. Hay jugadores rápidos para dar un pase en profundidad. Es un plantel con variedad y eso está bueno.

- El hincha está muy ilusionado con tu regreso. ¿Qué le podes decir?

- La verdad que me lo hacen saber día a día... Y solo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos, y que espero poder devolverle esa ilusión con resultados positivos, que es lo que esperamos todos.

- ¿Te ves como titular frente a Colón, le apuntas a eso?

- Uno viene para jugar y estos 15 días de receso me vienen bien para conocer a los compañeros nuevos, a los que no conozco mucho, pero también para ponerme bien con la pelota que es lo que no venía haciendo. Después, eso de titular lo decide el cuerpo técnico, uno va a respetar la decisión del técnico y trataré de aportar de donde me toque estar, siempre buscaré dar lo mejor para el equipo.