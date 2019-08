Las PASO, sin pisar: famosos entre reflexiones, alientos y chicanas

El conductor habló anoche en su programa y antes lo había hecho en Twitter. Tras las contundentes elecciones de los argentinos, la farándula se volcó a las redes a analizar lo sucedido en las urnas

| Publicado en Edición Impresa

Las PASO pasaron el domingo pero lejos de pisar el pasado están más presentes que nunca. Ayer fueron el tema obligado entre redes sociales y programas de televisión, sea cual sea su género. La farándula se dividió, como el país, entre los que se alegraron por la contundencia de los resultados, otros que se manifestaron tristes pero esperanzados con que el oficialismo pueda revertir la situación y otros, más cautos y neutrales, eligieron declaraciones sobre la responsabilidad que se necesita para transitar durante los próximos meses.

Uno de estos fue, precisamente, el que Marcelo Tinelli se dedicó a escribir en Twitter, a través de un extenso hilo que se llevó varios tuits. Aunque a la noche en el inicio de su programa se despachó con una frase muy fuerte sobre el discurso de Mauricio Macri: "¿Quién tiene el puto derecho de juzgar el voto de la gente?".

En la red del pajarito, al principio, el conductor pareció hablarle a Macri y a Carrió quienes, en sus discursos, parecieron apuntar a la gente que no había comprendido el cambio.

“Me parece muy riesgoso y muy autoritario, tratar a la gente de insanos, aparte que se entra en un proceso de estigmatización de los enfermos mentales que es muy discriminatorio, o de idiotas, o decirle que no le vas a dar más nada, como si fuera un regalo que le sacás”, comenzó escribiendo el conductor en sus redes, y siguió: “Los funcionarios son elegidos y representan a la gente. No son los dueños de nada. La vocación de servicio va por encima de todas las cosas. A los ganadores, humildad y mesura. A los perdedores, reflexionar por qué la gente les da la espalda con su voto”.

Marce consideró que “estamos en una situación de país muy delicada” y dijo que “la grieta no sirve para nada” y “seguir descalificando al otro, menos”.

“Felicitaciones a todos los que votaron. Fue una elección en paz, donde la gente decidió en estas PASO. Veremos si en octubre esta tendencia sigue o no”, sostuvo el animador y cerró: “Seamos felices siempre que votemos. Que no te vendan que votaste bien o mal. Votaste. Eso es lo más importante. Los responsables son ellos, no vos. Todos somos personas con los mismos derechos. Seamos positivos siempre. Nada puede ser mejor que elegir libremente en democracia”.

Inés Estévez eligió un tono conciliador. “Quien asuma sabe que lo que agarra es una papa hirviendo. Esto no va a ser nada fácil. Hay que juntar lo que se cayó y eso va a llevar tiempo y mucha pericia. Llegado el momento quisiera ver celebraciones moderadas y conciencia de responsabilidad”, dijo la actriz y cantante.

“Hay que esperar un poco. Fue una gran sorpresa para todos y no hay que caer en triunfalismos ni en derrotismos”, analizó, por su parte, Juan José Campanella.

El célebre director y guionista, que ha manifestado públicamente su apoyo al gobierno de Macri, aseguró que “así es la democracia. Solo hay que ser digno, felicitar a los ganadores” e instó a no perder la esperanza: “Y recordar a los nuestros que las elecciones son en octubre y no hay que bajar los brazos”.

Desde España, Alfredo Casero se volcó a redes para tirar su bronca por los resultados. “Lo que pasó es un desastre”, dijo y vaticinó: “esto termina siendo un chavismo”.

A través de un video, siguió analizando: “Me duele el culo por esto: haber luchado por lo que me parecía. La verdad que me hizo mierda, pero lo voy a seguir haciendo. Estoy en España porque trato de buscar trabajo, yo no voy a vivir nunca del Estado. En octubre les van a romper el culo porque la gente va a darse cuenta de algunas cosas que no van a poder cumplir. Es increíble que gane la injusticia, pero este país es así”.

Amalia Granata, confesa antikirchnerista, eligió la chicana. “Dice Florencia Kirchner que ya se siente un poco mejor”, se burló la ex “GH”, ahora devenida en política.

Juan Acosta, otro defensor de este gobierno, dijo que no piensa claudicar, “seguiré creyendo en este cambio, no seré cómplice de los Moyano, los Fernández, los jueces corruptos. Aprendamos a creer en un mundo mejor”.

Del otro lado del mostrador hubo muchos artistas.

“Me volvió el alma al cuerpo. Chau angustia! Bienvenida Felicidad para todos y todas!”, manifestó Claudio Villarruel en su cuenta de Twitter.

Diego Brancatelli, periodista kirchnerista, manifestó: “Mi primera reflexión fue de paz, alegría y justicia. La gente sufrió mucho, han pasado cosas muy feas, muy tristes. La realidad no es la que contaron los medios. Creo que perdimos todos mucho tiempo”.

Pablo Echarri fue más sutil aunque contundente igual: “¿Me parece a mí o el sol es más brillante esta mañana?”, escribió el actor en su cuenta de Twitter, red social en la que tiene casi 40 mil seguidores.

Dady Brieva, ultra k, se sorprendió con los resultados. “Esperaba que fuera mucha la diferencia, pero no sabía que sería tanta”, dijo ayer el humorista, y realizó un pedido puntual: “El Gobierno tendrá que fijarse cómo termina esto. Tienen una responsabilidad hasta que termine el mandato”.

Jorge Rial, crítico fervoroso contra el oficialismo, dio su opinión en “Intrusos”: “Vivimos un día histórico. Ahora lo único que pido es que el gobierno gobierne, que aparezca, que demuestren de qué están hechos, de qué está hecho este gobierno, este presidente y sus ministros. Ya sabemos de qué está hecho Marcos Peña. Qué ponga la cara, que ponga los huevos y que gobierne. Ahora tienen que gobernar. Repito: tienen que demostrar de qué están hechos”.