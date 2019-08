| Publicado en Edición Impresa

Los problemas con el tránsito son cotidianos en La Plata. Dobles y hasta triple filas, autos que no respetan los semáforos, otros que circulan en contramano. Ayer no fue la excepción: en diagonal 80 y 116, el conductor de una Toyota Hilux intentó una temerosa maniobra en infracción (doblar hacia la izquierda cuando no podía hacerlo) y chocó con un Peugeot 405. Las cámaras de Monitoreo registraron el incidente.