A 25 años de la reforma constitucional, Macri encabeza mañana un acto en Santa Fe

Será en el museo del Parque de la Constitución en el que serán homenajeados los convencionales que modificaron la Carta Magna en 1994

El 25to. aniversario de la reforma de la Constitución Nacional será recordado mañana, con un acto que encabezará el presidente Mauricio Macri en el museo del Parque de la Constitución, en la ciudad de Santa Fe, en el que serán homenajeados los convencionales que modificaron la Carta Magna en 1994.



Al encuentro, que comenzará a las 11.30, fueron invitados varios de los convencionales constituyentes y serán especialmente homenajeados los ya fallecidos, entre los que se encuentran los ex presidentes Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y Fernando de la Rúa.



También se entregarán medallas conmemorativas de los 25 años de la reforma, que les serán entregadas a los convencionales constituyentes en reconocimiento por el trabajo desempeñado.



El homenaje dispuesto por el gobierno nacional constituye “una oportunidad excepcional para promover los valores contenidos en nuestra Carta Magna y revitalizar los ideales que ella nos propone, reconociendo el protagonismo y la robustez que los principios constitucionales deben tener en toda sociedad democrática”, según los considerandos de la medida oficial.



La Convención Nacional Constituyente sesionó en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, y en el Teatro Municipal Tres de Febrero, en la ciudad de Paraná, entre el 25 de mayo y el 22 de agosto de 1994, mientras que la jura se realizó el 24 de agosto en el Palacio San José, en Entre Ríos.



Los ex presidentes Eduardo Duhalde, Cristina Fernández de Kirchner, Ramón Puerta y Adolfo Rodríguez Saá fueron convencionales constituyentes, así como los actuales legisladores Elisa Carrió, Fernando “Pino” Solanas; el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, entre muchos otros.



Entre otras personalidades que participaron de la reforma están Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni, Horacio Rosatti, Héctor Masanatta y Rodolfo Barra, que fueron designados jueces de la Corte Suprema; y el ex vicepresidente Carlos 'Chacho' Álvarez.



En tanto, en la ciudad de Buenos Aires, el Congreso de la Nación abrirá sus puertas para que el público pueda realizar visitas guiadas y participar de actividades especiales organizadas para celebrar los 25 años de la reforma constitucional.



Las visitas guiadas se desarrollarán mañana, en forma gratuita, entre las 11 y las 17, y, según los organizadores, en esta ocasión se podrá recorrer los emblemáticos e históricos salones Delia Parodi y Pasos Perdidos, así como el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, sitios donde comenzó a gestarse la reforma.



La reforma constitucional de 1994 estableció la reelección presidencial -que habilitó a Carlos Menem a un nuevo mandato-, la creación de la figura del jefe de Gabinete, el tercer senador, el Consejo de la Magistratura y formas de democracia directa, como la consulta y la iniciativa populares.



Se trató de la séptima modificación de la Constitución, que se sancionó en 1853, y se arribó a ella mediante un acuerdo entre Menem y el ex presidente y líder de la UCR Raúl Alfonsín, que se conoció como Pacto de Olivos.



Tras la victoria electoral que el Partido Justicialista obtuvo en las elecciones legislativas de 1993, Menem lanzó una ofensiva política en pos de conseguir una modificación constitucional que le habilitara un segundo mandato presidencial.



Luego de tres meses de deliberaciones, la Constitución se promulgó finalmente con la firma del presidente Menem el 22 de agosto de 1994, en Olivos.