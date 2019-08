Operaron por un problema cardíaco al rey emérito español Juan Carlos de Borbón

El rey emérito de España, Juan Carlos I, de 81 años, se sometió esta mañana a una operación de corazón en la clínica Quirón de Madrid.



Juan Carlos de Borbón, padre del actual monarca, Felipe VI, ingresó anoche en el hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, para que le realicen una cirugía por un problema cardíaco en el transcurso de la mañana de hoy.



Al acceder anoche al hospital, el ex rey Juan Carlos saludó a la prensa, que lo aguardaba en la entrada, y dijo: "Me veréis a la salida".



Aunque no se prevé que el cuerpo médico otorgue información sobre cuándo comienza la intervención quirúrgica, se emitirá un parte médico con los detalles cuando la misma finalice, detalló la agencia Efe.



Fuentes médicas apuntaron que se implantará uno o varios bypass, bajo la supervisión del jefe de servicio de Cirugía Cardíaca del hospital, Alberto Forteza.



Durante la operación no está prevista la presencia de ningún miembro de la Familia Real española.



La necesidad de realizar esta intervención se detectó en la revisión médica periódica a la que se sometió el emérito rey español en la misma clínica el pasado mes de junio, aunque eso no le impidió patronear en aguas finlandesas el velero Bribón Movistar, y mantener otras actividades durante los últimos dos meses de verano europeo.



La operación de hoy es la número 17 que se le practica a lo largo de su vida, muchas de ellas de carácter traumatológico, la última de estas características fue el 7 de abril del año pasado, cuando se le sustituyó la prótesis que se le implantó en la rodilla derecha en 2011.



El rey Juan Carlos abdicó en su hijo en junio de 2014, después de 39 años de reinado, en los que promovió la transición de la dictadura franquista a la democracia y la consolidación de un régimen de libertades, aunque los últimos años estuvieron salpicados por algunas polémicas.