El fuego avanza sin control en la Amazonia y se multiplican los pedidos de ayuda urgente

Porto Velho

Joédson Alves y Nayara Batschke

EFE

Decenas de miles de militares brasileños reforzaban anoche el dispositivo de combate a los incendios en la Amazonia, donde el número de estados que pidieron ayuda al Gobierno federal aumentó de seis a siete. Según se pudo constatar, parte de los cerca de 44.000 militares de los que dispone Brasil en el vasto territorio amazónico iniciaron su despliegue en el terreno para que actúen en la extinción de las llamas y en la fiscalización de delitos ambientales perpetrados en la región.

Asimismo, el Gobierno federal destinó un aporte de 38,5 millones de reales (unos 9,6 millones de dólares) al Ministerio de Defensa para la realización de las operaciones.

En el estado de Rondonia, la 17ª Brigada de Infantería de Selva instaló una base de apoyo, que cuenta también con un puesto médico y un comedor, en la capital regional de Porto Velho.

Desde allí, los militares coordinan la Operación Jequitibá, integrada por 70 personas, entre ellas 18 bomberos, 19 agentes de fiscalización y 33 militares de Ejército.

También auxilian en los trabajos de combate al fuego 32 vehículos, entre ambulancias, camiones y motocicletas.

Las Fuerzas Armadas realizaron a lo largo del día diversos sobrevuelos en la región para detectar las zonas más afectadas por el fuego. Igualmente utilizaron algunas aeronaves modelo C-130 Hércules -con una capacidad de almacenamiento para 12.000 litros de agua cada una- para el combate de los focos de incendio detectados.

A unos 150 kilómetros de Porto Velho, en el corazón de la Amazonia, un grupo conformado por unos 40 bomberos militares, seis coches y un camión también trabajaban sin descanso para frenar las fuertes llamas que avanzan rápidamente.

Según explicaron algunos de los bomberos, la mayor dificultad en el trabajo es que varios de los focos de fuego se concentran en áreas cerradas y de difícil acceso, por lo que los equipos tienen que caminar “15 ó 20 kilómetros” bosque adentro.

Mientras algunos operativos se centran exclusivamente en el combate a las llamas, otros actúan en la fiscalización y detención de implicados en delitos ambientales.

Agentes de la policía ambiental intensificaron las inspecciones de vehículos y de cargas, con el objetivo de impedir el transporte de madera ilegal.

En Pará, el estado más afectado por el fuego y donde fueron registrados más de 6.500 incendios solo en las tres primeras semanas de agosto, unos 9.000 militares centrarán los esfuerzos en seis ciudades, que concentran el mayor número de focos de fuego.

Las primeras labores de las Fuerzas Armadas fueron delineadas después de que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, autorizara el viernes el empleo de militares para el combate de las intensas llamas que llevan semanas destruyendo la selva amazónica, el mayor bosque tropical del mundo y que atesora el 20% del agua dulce del planeta.

Los vastos incendios y la tardía reacción de Bolsonaro desataron una creciente crispación internacional, que puso contra las cuerdas su Gobierno e incluso amenaza la conclusión del tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

Tras protagonizar un embate dialéctico en el que rebatió las duras críticas recibidas por varios países, Bolsonaro moderó su discurso en los últimos días y defendió un diálogo “abierto” con otros gobiernos.

El mandatario incluso llegó a sugerir ayer que la tensión internacional estaría resuelta y agradeció a las “decenas de jefes de Estado que me han escuchado y nos ayudaron a superar una crisis que solo interesaba a quienes quieren debilitar a Brasil!”.

Los comentarios del presidente sobre la Amazonia, el mayor bosque tropical del mundo, y los ataques dirigidos a líderes mundiales que han criticado sus políticas ambientales agravaron la tensión, que incluso dejó en el aire la ratificación del pacto comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, conformado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Ante la presión internacional, Bolsonaro, quien llegó a afirmar que el “real interés” detrás de la preocupación ambiental de varios países era amenazar la soberanía brasileña, ha moderado su discurso en los últimos días y se mostró dispuesto a conversar con otros gobiernos.

- Somos uma das maiores democracias do mundo, comprometidos com a proteção ambiental e respeitamos a soberania de cada país. Meu muito obrigado a dezenas de chefes de estado que me ouviram e nos ajudaram a superar uma crise que só interessava aos que querem enfraquecer o Brasil!