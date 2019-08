El Gobierno, con los tapones de punta por la denuncia del PJ de posible falta de transparencia en las PASO

Rogelio Frigerio calificó hoy de "actitud irresponsable" los cuestionamientos al escrutinio provisorio

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, calificó hoy de "actitud irresponsable" los cuestionamientos al escrutinio provisorio, dijo que intentan "generar incertidumbre sobre la transparencia del escrutinio" y aseguró que la transparencia del proceso electoral "está garantizada". "Se hizo un deporte en Argentina respecto de cuestionar la legitimidad de las elecciones. Esta elección va a ser, por supuesto, transparente. No tengo ni que decirlo. La oposición va a tener acceso al control sobre el escrutinio como no tuvo nunca antes en la historia", dijo el ministro en declaraciones a varios medios audiovisuales.

En este sentido, expresó su confianza en que el proceso "sea mucho más ágil", gracias a la incorporación de tecnología en las escuelas "para transmitir los datos con mayor velocidad". Frigerio recordó que en la última elección "no hubo ni una sola denuncia" de la oposición. "Estoy seguro que en esta elección va a ocurrir lo mismo y además vamos a tener seguramente los datos del escrutinio provisorio mucho antes que en el pasado", dijo.

Recordó que 2015 recién se conoció el resultado a la mañana siguiente, en tanto que en 2017 lo tuvieron "cerca de la medianoche". "Los que creen que están perdiendo generan incertidumbre sobre la transparencia del escrutinio. La verdad es que es una actitud bastante irresponsable", se lamentó.

Además explicó que "los ensayos son para corregir los errores" y dijo que "los últimos dos ensayos" fueron perfectos. "Los ensayos anteriores tuvieron cuestiones que se cambiaron, se modificaron. Justamente para eso está el ensayo. Y Smarmatic gana la licitación después de décadas de que no hubo licitaciones, de que no hubo competencia", resumió. Dijo también que para elegir a la empresa recurrieron a una competencia, y con la elección bajaron "el costo a la mitad para el Estado".

"A mí me gustaría saber que hay detrás de los cuestionamientos a la empresa, a la primera empresa que gana una licitación competitiva con una reducción de los costos de un 50% para el erario público", analizó. Agregó que lo que no se toma en cuenta es que en las anteriores elecciones "siempre ganaba siempre la misma empresa porque no había competencia". "Lo importante es que el control del escrutinio lo hace la Justicia Electoral. Cualquier problema hay que remitirse a la Justicia. La Justicia hizo una acordada hace unos días planteando la total tranquilidad sobre el escrutinio provisorio", aseguró.

"Es importante saber que el escrutinio definitivo es el que es relevante para la Justicia. Y eso son los votos que se cuentan adentro de las urnas. Creo que hay que bajar un poco la ansiedad, no hay que tener miedo a perder", concluyó. Más temprano, su cartera había recordado mediante un comunicado que en esta oportunidad "11.000 de 15.000 establecimientos los telegramas de mesa se escanearán y enviarán directamente a la sede central del correo sin necesidad del traslado físico". Esto "permitirá que las agrupaciones políticas tengan pleno seguimiento de los telegramas desde que se transmiten hasta que se computan en el correo, garantizándose en todo momento la trazabilidad", indicó la información. Al contrario, en 2015 el traslado físico de los telegramas en camiones para la transmisión desde 215 centros del correo no permitía fiscalización del proceso completo por parte de los partidos, recordó esa cartera.

Por su parte, el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, calificó de "temeraria" la denuncia del partido justicialista (PJ) sobre una posible "falta de transparencia" en el escrutinio provisorio de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo próximo. Está "absolutamente" garantizada la "transparencia" de ese proceso electoral, subrayó en una rueda de prensa al término de la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada.

Ibarra dijo que "no hay ninguna chance, ninguna posibilidad de que haya alguna modificación" en los resultados de las PASO "como la que desde algunos sectores tratan de decir". Está todo absolutamente garantizado, desde el primer día el Gobierno ha hecho de la transparencia uno de sus valores más importantes y estas mejoras que se han ido introduciendo en el sistema electoral y que están convalidadas por la Cámara Nacional, que es la autoridad en la materia, tienen que ver con tener un mejor sistema de transmisión", remarcó.

Ibarra aseguró que el sistema será "más rápido y más eficiente y en toda su trazabilidad puede ser monitoreado por los fiscales". "Quiero ser terminante en esto, es un sistema transparente y va a permitir tener buena información en tiempo y forma", aseguró.

Por eso, calificó de "postura política y temeraria" a las denuncia del apoderado del PJ, Jorge Landeau, y recordó que "la trazabilidad puede ser seguida de manera completa, punta a punta en cada lugar, desde que se genera el telegrama o acta de cierra y los fiscales pueden sacar una foto previo a su transmisión". "Queremos ser contundentes en esto, el sistema está probado, validado por la Cámara Nacional Electoral y realmente esperamos el domingo tener un muy buen resultado en materia de financiamiento", concluyó el funcionario.

Ante otra consulta acerca del software para el escrutinio provisorio, explicó que "los procesos de pruebas que se llevan adelante tienen que con cambios que se hacen durante ese período y está previsto que esa entrega se haga en la última semana, o sea que el software que se entrega (a los partidos políticos) es el último, con las actualizaciones".

