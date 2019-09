Médicos clínicos reclaman un aumento en los honorarios que perciben por consultas

Profesionales se movilizarán hoy por la tarde a la sede de la Agremiación para que se exija al IOMA la suba y la equiparación con prácticas

| Publicado en Edición Impresa

Un grupo de médicos autoconvocados (la mayoría clínicos, pediatras, medicina general y neumonólogos) se movilizará hoy a la sede de la Agremiación Médica Platense (AMP) para pedir que esa entidad “trabaje con más énfasis para que se puedan equiparar los montos que cobran quienes hacen prácticas médicas con los que realizan sólo consultas médicas a través del Instituto Médico Asistencial (IOMA)”. También tratarán de conocer más detalles del nomenclador que se firmó meses atrás entre la AMP y la obra social bonaerense.

Según se pudo saber, los médicos que se movilizarán hoy buscan “una mejora efectiva y equitativa de honorarios; información concreta de avances del nomenclador; y la publicación del nomenclador completo con sus respectivos valores.

Mariana Meso, una de las profesionales que integra el grupo de médicos autoconvocados, “el planteo es a IOMA, pero la agremiación nos reune a todos y por eso queremos trabajar para mejorar los honorarios de quienes recibimos consultas médicas de los afiliados y no ganamos en forma similar a los que hacen las prácticas médicas”.

También planteó la profesional que “no se están respetando los porcentajes con respecto a los diferenciales de los bonos A, B y C. Por ejemplo, entre el A y el B tiene que haber un 40 por ciento de diferencia; y del C, que son los especialistas y médicos con más años de trayectoria, la diferencia debe ser de 80 por ciento entre lo que perciben quienes cobran bono A y el C, y en la actualidad esa diferencia no llega al 80 por ciento”.

Además, los médicos autoconvocados buscan dilucidar si el nuevo nomenclador viene a reducir la brecha entre los que hacemos consultas médicas y los que llevan a cabo prácticas médicas o amplía aún más la distancia entre lo que cobra uno y lo que percibe el otro”.

Los médicos clínicos y los que llevan a cabo especialidades de la Sociedad de Medicina Interna de La Plata, cuyo único ingreso es el bono de consulta, presentaron en la Agremiación Médica Platense un escrito en el que indicaron que el “aumento interanual de la obra social de la provincia, que constituye su principal fuente de ingresos, ha sido de tan solo 17% para los médicos que se encuentran en Categoría A, 15% para Categoría B y 14% para Categoría C, mientras en ese mismo período el valor del galeno quirúrgico y de prácticas aumentó un 25%”.

En ese contexto, reclaman por “el desfasaje que han sufrido los honorarios con respecto a la inflación anual y la brecha existente desde hace años entre las diferentes especialidades médicas, que relegaron los médicos de las Categorías B y C”.

Aseguran que ellos representan a más del 50% de los médicos de la Región.

Según explicaron distintos profesionales consultados, el valor de los honorarios se modifica una vez que cierra la paritaria estatal de los médicos que trabajan en los hospitales públicos.

Meso ejemplificó que “en agosto subió un 32 por ciento el valor de las prácticas quirúrgicas y especialidades, mientras que los bonos de consulta sólo lo hicieron en un 16 por ciento”.

NOMENCLADOR

Por otra parte, cabe indicar que los profesionales médicos de distintas entidades solicitaron al IOMA y al gobierno de la provincia de Buenos Aires la inmediata aplicación del nuevo nomenclador que se firmó en abril pasado.

El nomenclador que se aplica desde hace décadas, está desactualizado, aseguran los médicos, porque tiene prácticas que son habituales en la actualidad y tienen que aprobarse por la vía de los trámites de excepción, lo que genera demoras y potenciales perjuicios para los pacientes y los profesionales que tienen que llevar a cabo los tratamientos.

50 por ciento representan los clínicos en la totalidad de los médicos de la Agremiación Médica Platense, según informaron los profesionales autoconvocados que hoy se movilizarán a la sede de la AMP representan los clínicos en la totalidad de los médicos de la Agremiación Médica Platense, según informaron los profesionales autoconvocados que hoy se movilizarán a la sede de la AMP

80 por ciento debe ser la diferencia entre lo que perciben los médicos por el cobro de los bonos C y los que trabajan con el bono A, que es gratuito para los afiliados al IOMA. Médicos aseguran que esa diferencia en la actualidad “no llega al 50 por ciento”. debe ser la diferencia entre lo que perciben los médicos por el cobro de los bonos C y los que trabajan con el bono A, que es gratuito para los afiliados al IOMA. Médicos aseguran que esa diferencia en la actualidad “no llega al 50 por ciento”.