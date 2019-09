Alberto Fernández con el titular de la Unión Industrial

Será esta noche, en Tucumán, en lo que algunos señalan como un encuentro para comenzar a trazar un programa de precios y salarios en caso de resultar electo presidente

| Publicado en Edición Impresa

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, visitará hoy Tucumán para participar de un encuentro entre industriales y sindicalistas que organiza el gobernador Juan Manzur.

El encuentro, que tiene como motivo la celebración de los 50 años de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), entidad que preside el empresario Jorge Rocchia Ferro, tendrá lugar a la noche con una comida con sede a definir, ya que podría darse en el Salón Blanco de Casa de Gobierno o en un hotel de la capital tucumana.

Además de Fernández, confirmaron su participación el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo (con quien Fernández se reunió ayer), y el secretario general de Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, entre otros referentes sindicales, gremiales y empresarios.

En declaraciones a la prensa, el candidato del kirchnerismo volvió a diferenciarse del presidente Mauricio Macri al afirmar que tiene "visiones absolutamente distintas sobre el país y los métodos para resolver los problemas cotidianos" y exhortó nuevamente a cerrar la "grieta" en la sociedad porque, dijo, "no se puede seguir viviendo en el país de la locura".

Mientras sus asesores ya definen una gira proselitista por varias provincias y distritos de Buenos Aires y acuerdan un encuentro en la ciudad de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Fernández hizo referencia al reclamo para que se declare la emergencia alimentaria. "Luchar contra el hambre no es un costo, es un deber moral. La situación de Argentina debe avergonzarnos a todos", manifestó, y agregó que "no basta con la asistencia del Estado para acabar con las deficiencias alimentarias, sino que como sociedad tenemos que emprender un camino juntos para terminar con el hambre en el país".

Fernández volvió a opinar sobre la división entre los argentinos al señalar que "la grieta hay que cerrarla entre todos; yo también fui víctima de la intolerancia y no deseo ser lo mismo. No podemos seguir viviendo en el país de la locura". "Hay que terminar con la psicología de la grieta. La política es un sistema de diálogos, de confrontar ideas. Tenemos que lograr un sistema de convivencia y respeto", destacó el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo.

Además, resaltó que con Macri tiene "visiones absolutamente distintas sobre el país y los métodos para resolver los problemas cotidianos".