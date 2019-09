Marcharon en La Plata a 13 años de la desaparición de Julio López

Organizaciones sociales y de derechos humanos marcharon hoy en la ciudad de La Plata para reclamar justicia en el caso del albañil Jorge Julio López, ex preso político desaparecido hace 13 años, poco después de testificar contra el represor Miguel Etchecolatz.



"Siento la misma bronca del día que pasó, La causa no está archivada pero sí estancada, atorada; nunca avanzó en realidad. La justicia no nos dice nada. Hago responsable a los jueces y fiscales que tendrían que haber investigado la desaparición de mi viejo", expresó Rubén López, hijo del albañil.



López hijo no participó de la marcha sino que encabezó un acto y radio abierta en la Plazoleta Julio López de la ciudad de Berisso junto a jóvenes de ese distrito.



Entidades de la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada se concentraron en Plaza Moreno, frente al Palacio Municipal donde en 2006 se realizó el juicio a Etchecolatz, en el marco del cual desapareció López. Tras marchar hasta los tribunales federales, finalizaron en Plaza San Martín, frente a Gobernación.



Carlos Zaidman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y querellante en juicios de lesa humanidad, encabezó la marcha y dijo a Télam que "lo significativo es visibilizar que no se ha avanzado nada, seguimos sin saber qué le pasó al compañero, quiénes se lo llevaron; lo único que se hizo es agregar unas pocas fojas pero ninguna nos acerca a qué le pasó" a López.



Zaidman reclamó "un Estado que se comprometa, que se ponga los pantalones largos e investigue en serio y deje de encubrir al entorno de Etchecolatz", jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la última dictadura.



Marta Ungaro, hermana de Horacio Ungaro, uno de los estudiantes desaparecidos en "La Noche de los Lápices", dijo que "sigue la impunidad, el Estado es responsable y sólo queda responder con movilización y la búsqueda de justicia".



"Conocí a López cuando declaramos en el juicio por la Verdad el mismo día y su testimonio fue tan importante que se levantó la audiencia y fuimos todos a hacer una inspección al Destacamento de Arana, a reconstruir las indicaciones de lo que recordaba López de su cautiverio en ese centro clandestino", rememoró la mujer.



El dirigente del Nuevo MAS La Plata Eric Simonetti, expresó que "la causa López es un monumento a la impunidad. Bajo el gobierno anterior se instauró una total impunidad en la causa y no hay ningún imputado, y bajo el gobierno de Macri esa impunidad se profundizó".



López desapareció de su casa del barrio platense Los Hornos el 18 de septiembre de 2006, cuando se esperaba que fuera a la sede municipal para presenciar los alegatos del juicio que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata seguía al ex comisario bonaerense Etchecolatz por delitos de lesa humanidad de la dictadura.



El hombre había sido secuestrado en 1977 y estuvo preso hasta mediados de 1979 en 5 centros clandestinos de detención.



En sus testimonios López identificó a Etchecolatz como el represor que dirigía y ejecutaba las sesiones de tortura con picana en esa sede policial platense.



López, militante peronista, señaló también varios centros ilegales donde estuvo, como la comisaría 5ta. de La Plata y el Pozo de Arana, donde su profesión de albañil le permitió describir los lugares, aún cuando algunos habían sido remodelados.