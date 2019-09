Ángel González es la gran duda del Pincha para la “final” ante Patronato

El volante ofensivo no se recupera y todavía no pudo entrenarse normalmente. Milito lo va a esperar. Federico González está ok

Ángel González, el mejor jugador de estudiantes, está en duda para encuentro trascendental contra Patronato

Gabriel Milito no vive sus mejores días al frente del plantel de Estudiantes. Porque el equipo juega mal, no suma puntos y la pelea por no descender ya es una realidad que la mayoría de los hinchas y dirigentes no se imaginaban vivir a esta altura de la Superliga. Para colmo, ayer se confirmó que Ángel González todavía no está recuperado de una distención muscular y su presencia el sábado ante Patronato, en una “final” para escapar de los puestos de abajo está más en duda que nunca. El jugador ayer tampoco se pudo entrenar a la par del resto y apenas realizó trabajos de kinesiología. Milito lo va a esperar hasta último momento porque lo considera fundamental, pero su presencia hoy por hoy está complicada. Las buenas noticias las tuvo con Iván Gómez y Federico González, que volvieron a entrenarse a la par del resto y podrán ser tenidos en cuenta para recibir al Patrón. Del equipo no hubo muchas pistas, salvo que el técnico meterá mano y en ese sentido Gastón Fernández tiene muchos boletos para meterse en el once después de tantos partidos relegado. El plantel se entrenará hoy en el estadio Ciudad de La Plata, a puertas cerradas como ocurre buena parte de la semana. Luego será el turno de la conferencia de prensa del entrenador Gabriel Milito, quien en la semana tuvo un fuerte respaldo del presidente Juan Sebastián Verón, que ofreció diferentes entrevistas haciéndose cargo del mal momento del equipo y de las carencias del plantel. Asoman David Ayala y Darío Sarmiento Como contrapartida al mal momento de varios jugadores con experiencia dentro del plantel albirrojo, hay dos juveniles que crecen día a día en la consideración del técnico y del resto de los jugadores. Se trata de David Ayala y Darío Sarmiento, quienes están jugando muy bien en la categoría Reserva y se destacan en los entrenamientos. ¿Llegó la hora de mandarlos a la cancha? Delfino será el árbitro Germán Delfino será el árbitro del sábado entre Estudiantes y Patronato, a jugarse en el estadio Ciudad de La Plata desde las 13:15. Delfino fue el árbitro del último clásico, en el cual el Pincha se impuso por 1-0. El árbitro fue protagonista al expulsar a Lorenzo Faravelli, de Gimnasia, en el primer tiempo. Aquella expulsión fue por demás polémica. Por eso su designación no cayó para nada bien. Venta de entradas Estudiantes hizo saber que la venta para el compromiso ante Patronato se desarrollará el sábado a partir de las 10.15. El expendio será en las boleterías del Estadio Ciudad de La Plata, ubicadas en 32 entre 23 y 24. El detalle y los valores. Plateas Pasillos 5/8: $ 400 (Socios) - $ 600 (No Socios) Plateas con ubicación A, B, D, E: $ 650 (Socios) - $ 950 (No Socios) Platea C (Central): $ 1.200 (Socios) - $1.500 (No Socios) Los socios podrán ingresar sin cargo a la Tribuna General Sur y a las Plateas Pasillos 25/32 con la cuota de septiembre paga.

